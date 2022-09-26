Какие страны ЕС упоминали о готовности принять бегущих от мобилизации россиян

Вопрос о том, принимать или нет россиян, спасающихся от мобилизации, разделил Европу. О готовности давать убежище гражданам России заявляли, к примеру, в Германии. В странах Балтии придерживаются иной точки зрения. 26 сентября в Брюсселе запланирована экстренная встреча послов 27 стран Евросоюза, на которой, как ожидается, будет обсуждаться и этот вопрос. В настоящее время как такого механизма для приема в ЕС бегущих от мобилизации россиян нет.

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Кто выступил за прием россиян

Евросоюз

Глава Европейского совета Шарль Мишель в беседе с изданием Politico заявил, что ЕС должен разрешить въезд россиянам, которые бегут от мобилизации. По его словам, Евросоюзу следует продемонстрировать «открытость тем, кто не хочет становиться инструментом Кремля». Мишель также заявил, что готов к консультациям с европейскими коллегами по поводу того, как организовать механизм въезда.

Я согласен с идеей, что мы должны очень быстро кооперироваться и координироваться, потому что это новый факт — эта частичная мобилизация, — Шарль Мишель (цитата по Politico).

Еврокомиссия «очень внимательно следит за ситуацией» с россиянами, спасающимися от мобилизации, и проводит консультации с государствами-членами, — заявил в пятницу, 23 сентября, представитель ЕК Эрик Мамер. «Это деликатный вопрос», — признал он.

На понедельник в Брюсселе запланирована экстренная встреча послов 27 стран Евросоюза. Еврокомиссия не предоставила никаких данных о числе россиян, прибывающих в ЕС после указа о «частичной мобилизации», подписанного Владимиром Путиным в среду.

Германия

Одной из первых стран ЕС, в которой заговорили о возможной готовности принять бегущих от мобилизации россиян, стала Германия.

Еще до объявления в России мобилизации министр внутренних дел страны Нэнси Фезер, заявляла, что «каждый, кто мужественно выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя наибольшей опасности, может подать заявление о предоставлении убежища в Германии на основании политического преследования». Слова министра приводит Welt.

21 февраля министр юстиции ФРГ Марко Бушман написал в твиттере: «Судя по всему, многие россияне покидают родину: всем, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, очень рады в Германии».

Anscheinend verlassen viele Russen ihre Heimat: Wer Putins Weg hasst und die liberale Demokratie liebt, ist uns in Deutschland herzlich willkommen. #Teilmobilmachung — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) September 21, 2022

О необходимости определить правила въезда в ЕС для покидающих Россию граждан заявляли и немецкие правозащитники, к пример, представители организации Pro Asyl, оказывающей поддержку соискателям статуса беженца и желающим въехать в Германию по гуманитарным причинам. При этом глава организации отмечал, что прием прошений от россиян, спасающихся от мобилизации, не имеет смысла до тех пор, пока у них нет возможности въезжать в ЕС.

Согласно законодательству ЕС, те, кто избегает войны, нарушающей международное право, имеют право на убежище и защиту. В этом смысле Германия и Европа должны организовать небюрократический допуск людей, которые голосуют ногами против агрессивной войны России, — цитата по «Радио Свобода»

Инициативу поддержали члены Свободной демократической партии Германии и партии «зелёных».

DW передавало, что в официальном Берлине считают, что уклонение от мобилизации в РФ может стать причиной для получения политического убежища в Германии, и соответствующее указание дано Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев.

Франция

Французские «зелёные» в Сенате выступили за прием россиян, бегущих от мобилизации: сенаторы в пятницу, 23 сентября, написали письмо премьер-министру Элизабет Борн, в котором выступили за предоставление убежища во Франции российским оппозиционерам и россиянам, бегущим от мобилизации на войну в Украину.

Двенадцать сенаторов от партии «Европа – Экология – Зелёные» (Europe Écologie Les Verts / EELV) попросили правительство принять «всех, кто отказывается участвовать в убийственном безумии Путина», его «противников», а также «дезертиров».

«Мы просим ходатайствовать перед европейскими властями о расширении сферы действия директивы о временной защите, которая доказала свою эффективность в приеме и транзите пяти миллионов человек, бежавших из Украины», — говорилось в обращении.

Испания

Власти Испании также не исключили возможности предоставления убежища россиянам, которые пытаются покинуть страну в связи с мобилизацией. Об этом в комментарии изданию La Razon заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Это не война против русских. И мы с самого начала четко заявили об этом. Мы ничего не имеем против российского народа, и тем более против тех людей, которые с большим мужеством проводят демонстрации под угрозой тюремного заключения и даже под угрозой своей жизни. Тем, кто пытается покинуть страну, должна быть предоставлена возможность сделать это. <...> В настоящее время это вполне возможно, и именно поэтому мы, европейцы, вместо того, чтобы полностью перекрыть возможность выдачи виз россиянам, оставили дверь открытой для выдачи визы любому, кто соответствует требованиям.

Другие точки зрения

Чехия

МИД Чехии объявил, что страна не намерена выдавать гуманитарные визы российским гражданам, уезжающим от мобилизации. По словам министра иностранных дел страны Яна Липавски, граждане России, которые уезжают из-за мобилизации, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы.

С этим в эфире CNN Prima News не согласился президент Чехии Милош Земан. По его словам, человек, бегущий из России, не представляет угрозы для безопасности.

Ранее премьер-министр страны Петр Фиала говорил, что Чехия будет относиться к потенциальным дезертирам как ко всем другим просителям убежища. «Если кто-то придет, его заявление будет рассмотрено в рамках стандартной процедуры предоставления убежища», — сказал он в ходе дебатов в четверг, 22 сентября.

Страны Балтии

Латвийские власти заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, спасающимся от мобилизации, «из соображений безопасности». Также не планируется отменять запрет на въезд россиян на территорию страны по шенгенским визам.

Lithuania will not be granting asylum to those who are simply running from responsibility. Russians should stay and fight. Against Putin. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 23, 2022

Эстония также отказалась предоставлять убежище. В Литве заявили, что заявления от россиян будут рассматриваться «в обычном порядке с учетом всех обстоятельств, чтобы избежать угроз национальной безопасности Литвы», а глава МИД страны написал в твиттере, что Литва не будет давать убежище тем, кто «просто бежит от ответственности».

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