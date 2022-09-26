На Северном Кавказе не утихают протесты против мобилизации. Сотни людей снова на улицах, есть стычки с полицией

Митинг в Нальчике против мобилизации, 26 сентября 2022 г.

В Дагестане начались новые стихийные митинги против мобилизации. Люди вышли на улицы Махачкалы и Хасавюрта. Полиция грубо задерживает митингующих, те — сопротивляются. Акция протеста также началась в Нальчике (Кабардино-Балкария).

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В Махачкале и Хасавюрте сотни людей вышли на акции протеста против мобилизации, передает «Кавказ. Реалии».

В Махачкале был перекрыт вход на главную площадь. Сообщается, что там случилась массовая драка. По неподтвержденным данным, речь может идти о драке переодетых в гражданскую одежду силовиков с митингующими. Об этои пишет освещающий протесты телеграм-канал «Подвал Дагестана». «Кавказ.Реалии» тоже пишет, что речь идет о драке протестующих с силовиками.

Десятки людей были задержаны в Махачкале. SOTA передает, что среди задержанных главный редактор RusNews Сергей Айнбиндер и корреспондент «Нового дела» Идрис Юсупов, освещавшие акцию.

Сообщается о грубых задержаниях в Хасавюрте, где протестующие сопротивлялись силовикам, вступали с ними в стычки. Сообщается, что силовики применяли к протестующим дубинки и электрошокеры, распыляли прямо в лица людям перцовые баллончики.

В Нальчике к протестующим вышли чиновники. Женщины на них кричат и требуют не забирать на войну их близких. «Надо исполнять федеральный закон», — отвечает чиновник.

Глава Дагестана Сергей Меликов, который вчера на фоне протестов говорил, что «ошибки» мобилизации должны быть исправлены, сегодня заявил, что некие «враги» и «провокаторы» пытаются расколоть общество.

По данным «Кавказ. Реалии», накануне на митингах в Дагестане были задержаны около 120 человек, на восьмерых завели уголовные дела. Вчера вечером телеграм-канал «Подвал Дагестана» сообщил об обыске у одного из своих администраторов.

С 21 сентября в России проходит хаотичная мобилизация на войну с Украиной. По всей стране, в первую очередь в сельской местности и в национальных республиках, мужчинам раздают повестки, сообщается об облавах, в частности в Бурятии. Зачастую призывают людей, не соответствующих заявленным критериям. Сообщается, что мобилизованных в РФ уже перебрасывают в Украину.

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