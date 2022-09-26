Протесты против мобилизации: в Дагестане перекрыли федеральную трассу, столкновения с силовиками и стрельба в воздух

В Дагестане прошли протесты против мобилизации, имели место столкновления с силовиками

В воскресенье в России продолжились протесты против мобилизации на войну с Украиной. В Дагестане люди перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала, отбивали протестующих у силовиков, скандировали «нет войне», была слышна стрельба. Протестов с таким уровнем накала не было в России давно. Митинги прошли и в дргуих регионах РФ, в частности в Якутии.

Реклама Читать далее

Протестующие жители села Эндирей (под Хасавюртом) перекрыли шоссе Хасавюрт-Махачкала. На нескольких видео с этого места слышна стрельба. По некоторым данным, силовики стреляли в воздух, пострадавших нет.

Позднее акции протеста началась в Махачкале. Призывы выйти на митинг опубликова телеграм-канал «Утро Дагестан», призвавший устроить «майдан» и не расходиться с требованием полностью отменить мобилизацию для Кавказа. У этого канала со вчерашнего дня десятки тысяч новых подписок.

В соцсетях распространилось видео, где протестующие против мобилизации женщины говорят полицейскому, что Россия — агрессор, Россия напала на Украину, а не наоборот. Также появились видео, где женщины скандируют «нет войне», а также видео, где местные жители отбивают задержанных у полиции. Одному полицейскому прошлось убегать от демонстранток.

К вечеру акция в Дагестане была подавлена силовиками. По данным местных СМИ, на помощь полиции прибыло подкрепление Росгвардии. Начались жесткие задежания. По данным очевидцев, силовики использовали электрошокеры и перцовые баллончики, пишет «ОВД-Инфо». По данным правозащитного проекта, в республике задержаны более 100 человек.

В попытке смягчить народное недовольство, глава Дагестана Сергей Меликов признал «ошибки», допущенные в начале мобилизации.

Дагестан с начала полномасштабной российско-украинской войны понес тяжелые людские потери в сравнении с другими российскими регионами.

Протесты были и в других регионах России. В Якутске против мобилизации вышли около 400 человек, в основном женщины, сообщает местное издание SakhaDay. Звучали лозунги «нет войне» и «нет геноциду». Сообщается, что задержания были встречены криками «позор!».

В обшественной палате Якутии заявили, что прошли «мероприятия в поддержку мобилизованных», а в Якутске была «организована провокация».

Также сообщается о волне поджогов военкоматов и местных администраций по всей России.

На фоне протестов против мобилизации к россиянам по-русски обратился президент Украины Владимир Зеленский:

Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос — о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей — всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придёте забирать жизни наших детей, мы вас живыми уже не отпустим.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться