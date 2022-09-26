СМИ: в Рязани мужчина поджег себя со словами, что он не хочет на войну с Украиной

Набранные по мобилизации в Омской области, 26 сентября 2022 г.

В воскресенье, 25 сентября, в Рязани мужчина совершил самоподжог со словами о том, что не хочет на войну с Украиной. Об этом сообщает местный новостной портал YA62.ru со ссылкой на очевидца.

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По словам собеседника портала, мужчина поджег себя на автовокзале «Центральный» в Рязани. Очевидец сказал, что мужчина кричал, что не хочет участвовать в войне с Украиной. Полиция увела его в подсобку, а потом приехали медики и его увезли.

По словам очевидца, на мужчине сгорела вся одежда.

В сети появилось видео, где мужчину, завернутого в полиэтиленовую пленку, выводят спасатели.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил порталу, что повреждения у мужчины незначительные.

Тем временем в Усть-Илимске Иркутской области утром в понедельник мужчина открыл стрельбу в военкомате. Сообщается, что тяжело ранен был военком. Его доставили в реанимацию. Мать задержанного за стрельбу Руслана Зинина 1997 года рождения рассказала, что ее сын очень переживал из-за повестки, которую получил его лучший друг.

В России после объявления Путиным мобилизации на войну с Украиной случилась серия поджогов военкоматов и местных администраций. В разных регионах страны проходят протесты. В Дагестана накануне были столкновения протестующих с полицией, была слышна стрельба.

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