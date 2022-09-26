«Учения были один день»: сообщается, что российских мобилизованных уже перебрасывают в Украину

Поступают сообщения от родственников о том, что призванных по мобилизации в РФ уже направляют или в ближайшие дни направят в Украину. По данным генштаба ВСУ, российских мобилизованных перебрасывают непосредственно на линию соприкосновения.

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Жена одного из мобилизованных в Липецке Татьяна Доценко сообщила «Медиазоне», что ее 45-летнего мужа уже «отправляют на линию фронта с Донбассом» после одного дня обучения.

Татьяна рассказала, что ее муж получио повестку в пять утра 22 сентября, к семи утра пошел в военкома. Примерно в 10:30 его вместе с остальными мобилизованными на автобусе повезли в Белгородскую область. По словам женщины, «учения были один день», а в воскресенье ее муж сообил, что их отправляют на линию фронта. «Их 1000 человек, медкомиссии не было», — сказала жительница Липецка.

Женщина рассказала, что ее мужа отправили в 237-й танковый полк, призвав в качестве гранатометчика. «Стоят на плацу, бронежилет и каску выдали», — добавила она.

Москвичка сообщила изданию Doxa, что ее мобилизованного родственника отправят на границу с Украиной спустя шесть дней после явки в военкомат. По ее словам, сейчас молодой человек в подмосковной части в поселке Калинец. Военкомат выдал повестку по месту прописки родственнице с 22 по 23 сентября, самому молодому человеку поступали звонки. 23 сентября он пришел в военкомат и его сразу же отправили в воинскую часть. По словам москвички, 29 сентября его должны отправить на границу с Украиной. Она добавила, что форму нужного размера и аптечку для него семья искала самостоятельно.

Накануне вечером украинский генштаб сообщил, что российское командование новых мобилизованных отпрвляет без подготовки на доукомлектование частей, понесших потери, «непосредственно на линию соприкосновения». «Это существенно влияет на снижение морально-психологического состояния военнослужащих противника», — сообщает генштаб ВСУ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу обещал, что после набора призванные по мобилизации будут проходит военную подготовку или переподготовку, «слаживание экипажей» перед тем, что он назвал выполнением предписанных задач.

В России сообщали также о многочисленных случаях призыва тех, кто не соответствуют официально заявленным критериям. Ряд глав регионов признали «ошибки». В России проходят акции протеста против войны и мобилизации.

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