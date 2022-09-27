Аннонсированное на 29 сентября заседание Совфеда РФ, посвященное принятию оккупированных территорий, не состоится,

Совет Федерации РФ не будет проводить внеочередное заседание для принятия закона о вхождении в состав России оккупированных украинских территорий. Ранее российские СМИ аннонсировали заседание Совфеда 29 сентября и послание к Федеральному собранию, с которым президент Владимир Путин должен был выступить 30 сентября.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит необходимости во внеочередном заседании верхней палаты парламента, на котором предполагалась принятие закона «о присоединении новых территорий к РФ». Плановое заседание пройдет 4 октября.

О том, что заседание 29 сентября не состоится, также пишут российские СМИ, ссылаясь на сенатора Андрея Клишаса, председателя комитета Совета федерации по конституционному законодательству.

«Зачем? Совфед работает по утвержденному советом палаты графику осенней сессии. Следующее заседание 4 октября»,— сообщил Клишас. Следующее заседание запланирована на 4 октября.

На оккупированных территориях Украины проходят так называемые «референдумы», по результатам которых РФ намерена включить эти территории в свой состав.

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