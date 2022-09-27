В граждане РФ приняли бывшего сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена и французского актера Оливье Сиу

Эдварда Сноудена приняли в российские граждане на фоне продолжающегося нападения РФ на Украину и объявленной в РФ мобилизации

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в российские граждане американца Эдварда Сноуден. С 2013 года, после разглашения данных об операциях по слежке спецслужб США, он живет в России. В том же указе Путина говорится о приеме в граждане РФ французского актера Оливье Сиу, который давно снимается в российских кинокартинах.

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Эдвард Сноуден значится в списке из 72 человек, принятых в гражданство России указом Путина от 26 сентября. О приеме в гражданство Сноудена Кремль отдельного объявления не делал.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) и ЦРУ Эдвард Сноуден еще в ноябре 2020 года сообщил, что он и его жена Линдси Миллс подали на российское гражданство. Тогда они ждали ребенка. Сноуден подчеркнул, что он и его жена останутся американцами и будут воспитывать своего сыа в соответствии с американскими ценностями, включая свободу на высказывание своего мнения.

В России Эдвард Сноуден проживает с лета 2013 года. В 2014 году он получил в РФ трехлетний вид на жительство, который был продлен до 2020 года. В октябре 2020 года Сноуден получил в России бессрочный вид на жительство.

В 2013 году Эдвард Сноуден передал газетам Guardian и The Washington Post информацию о масштабныз программах слежки со стороны АНБ за информационными коммуникациями. Затем он бежал в Гонконг, а потом в Москву. В США ему заочно предъявлены обвинения в шпионаже и краже государственной собственности.

Решение о приеме в граждане РФ Эдварда Сноудена было принято на восьмом месяце вторжения в Украину, из-за которого Россия оказалась в беспрецедентной международной изоляции. 21 сентября, вскоре после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области и продолжающегося наступления украинской армии в Херсонской области, президент РФ объявил в России мобилизацию на войну с Украиной.

Его адвокат Анатолий Кучерена утверждает, что Сноуден не подлежит мобилизации, так как не служил в российской армии и не имеет опыта военной службы.

При этом в России было множество случаев, когда по мобилизации призывали людей, никогда не служивших в армии.

В том же указе Путина говорится о приеме в граждане РФ французского актера Оливье Сиу. «Сиу Оливье, Владимир, Шарль, родившийся 18 июля 1973 года во Франции», — следует из списка принятых в гражданство РФ. Сиу снялся в ряде российских кинопроектов.

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