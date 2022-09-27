Силовиков обвинили в избиении и изнасиловании поэта Артема Камардина и пытках других активистов

В Москве полицейские избили и изнасиловали поэта Артема Камардина. Издевались и над другими активистами

В Москве силовики ворвались в дом, избили и изнасиловали поэта Артема Камардина, участвовавшего в протестных чтениях у памятника Маяковскому и ставшего подозреваемым по делу о возбуждении ненависти. Об этом сообщил его адвокат. Сообщается, что издевались над активистами Александрой Поповой и Александром Менюковым, которые находились в той же квартире.

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Накануне полицейские ворвались в московскую квартиру, где находились поэт Артем Камардин, его девушка, администратор проекта помощи эмигрантам «Ковчег» Александра Попова и активист Александр Менюков.

25 сентября у памятника Маяковскогму в Москве прошла акция «Маяковские чтения», которую в этот раз объявили антимобилизационной. Камардин принимал в ней участие.

«Новая газета. Европа» вчера вечером без ссылки на источник сообщила что, силовики избили, изнасиловали Камардина, а затем заставили извинится на камеру за слова «Слава Киевской Руси, Новороссия — соси». Адвокат Камардина Леонид Соловьев подтвердил эту информацию «Медуза». По его словам, об этом ему рассказал сам подзащитный.

Видео с извинениями появилось в телеграм-канале «112», который принадлежит российскому телеканалу РЕН.

Сообщалось что Артема Камардина после пыток из СК увезли в больницу. В госпитализации ему отказали. Из больницы его повезли в изолятор, сообщил адвокат. От российских медиков не поступало подтверждений изнасилования.

Издание SOTA сообщает, что Камардину за чтение стихов на площади Маяковского вменяют вторую (более тяжелую) часть ст. 282 «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды», по которой грозит до шести лет колонии.

Силовики также издевались над активисткой, девушкой Камардина Александрой Поповой. Она рассказала, что ей приклеивали суперклеем стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером. Полицейские также показывали ей видео с изнасилованием Камардина. Врачи зафиксировали у нее сотрясение мозга, ушибы головы, бедер, голеней.

Попова также рассказала, что после прихода полиции из квартиры пропало 600 долларов.

Избит также Александр Менюков, который проходит по делу о возбуждении вражды свидетелем. У него зафиксированы многочисленные ушибы.

Вместе с Артемом Камардиным по делу об экстремизме в Москве были задержаны Николай Дайнеко и Егор Штовба. Они проходят подозреваемыми. На видео в телеграм-канале «112» Дайнеко и Штовба тоже извиняются на камеру.

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