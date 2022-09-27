Патриарх РПЦ Кирилл поддержал мобилизацию
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Патриарх РПЦ Кирилл поддержал в своей проповеди мобилизацию в России и выразил мнение, что она поможет «примирению» Украины и России.
Патриарх также призвал россиян к «духовной мобилизации».
Военное вторжение России в Украину глава РПЦ назвал «междоусобной бранью», а Украина, по его словам, входит в «единое пространство Русской православной церкви»..
В воскресенье, 25 сентября, Кирилл также заявил, что смерть на войне против Украины «смывает все грехи».
Ранее патриарх утверждал, что жители Украины и России — «один народ» и объяснял российское вторжение заговором внешних сил.
Вследствие поддержки патриархом РПЦ российской агрессии Украинская православная церковь провозгласила независимость от Московского патриархата. Сам патриарх находится под санкциями Великобритании и Канады.
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