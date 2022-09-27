После необъяснимых утечек на газопроводах «Северный поток» появились подозрения в саботаже.

Как заявили во вторник власти Дании и Швеции, на не использующихся из-за войны в Украине газопроводах Nord Stream 1 и 2, связывающих Россию с Германией, внезапно обнаружились необъяснимые утечки газа в Балтийское море. Подобные утечки газа очень редки, что вызывает подозрения в саботаже.

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27 сентября, то есть на следующий день после сообщения об утечке газа в газопроводе «Северный поток-2», газопровод «Северный поток-1», связывающий Россию с Германией, также пострадал от двух утечек газа в Балтийском море. Об этом сообщили во вторник власти Дании и Швеции.

«Северный поток-1» в настоящее время не «действующий», но «содержит газ», пояснил министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен в пресс-релизе.

Копенгаген немедленно привел свою энергетическую инфраструктуру в состояние боевой готовности, при этом посчитав, что «пока рано» комментировать причины этих одновременных инцидентов. Власти Дании также повысили уровень бдительности своего электроэнергетического и газового секторов до оранжевого уровня, второго по существующей шкале. Согласно этому плану, компании энергетического сектора должны будут принять конкретные меры по повышению безопасности своих заводов и установок.

Вчера датское управление морского транспорта сообщило о первой утечке газа в Балтийском море, к юго-востоку от датского острова Борнхольм. Утечка произошла недалеко от трассы газопровода «Северный поток-2», в котором, по заявлению властей Германии, произошло резкое и «необъяснимое падение давления».

Немецкие власти пока не дают комментариев. Но, по словам источника, близкого к правительству, которого цитирует берлинская ежедневная газета Der Tagesspiegel, «все говорит, что это не совпадения». «Мы не можем представить иной сценарий, который не является целенаправленной атакой», — подчеркивает источник. Согласно Der Tagesspiegel, «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могли подвергнуться атаке, в том числе с помощью подлодок или специально обученных водолазов.

Как и в случае с отмеченной накануне утечкой по «Северному потоку — 2», в Германии, Дании и Швеции приняты меры безопасности. Запрещается проход судов в радиусе 5 морских миль (примерно 9 км), а также пролет в радиусе 1 км вокруг места утечки.

По данным местных властей, инциденты не имеют последствий для безопасности или здоровья жителей соседних датских островов Борнхольм и Кристиансо. Кроме того, энергоснабжение стран не пострадало.

В операторе «Северного потока» Nord Stream AG заявили, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным, сроки восстановления инфраструктуры оценить невозможно.

Информация о взрывах

Сейсмические измерительные станции в Швеции и Дании зарегистрировали два сильных подводных взрыва незадолго до обнаружения утечек газа на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает издание SVT.

Согласно изданию, шведская национальная сейсмическая сеть обнаружила два явных взрыва в районе утечек газа в понедельник. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на юге Швеции. Первый взрыв был зафиксирован в 2:03 в ночь на понедельник, второй – в 19:04 вечером в понедельник.

Сообщение об утечке газа поступило от морской администрации в 13:52 и в 20:41 в понедельник – после того как корабли обнаружили пузыри на морской поверхности.

SVT имеет координаты зафиксированных взрывов, и они находятся в том же районе, где были зарегистрированы утечки газа.

Информация о взрывах передана Вооруженным силам Швеции.

Министерство обороны Дании опубликовало фотографии утечек газа в Балтийском море. Nord Stream 2. © Danish Defence

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