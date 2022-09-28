«Людей, которые помогают украинцам уехать в Европу, много» — российская волонтерка о помощи депортированным из Украины

интервью

Более миллиона украинцев были депортированы или бежали из Украины в Россию. В РФ волонтеры помогают тем из них, кто желает вернуться или уехать в Европу. «У нас есть волонтеры билетного фонда — занимаются покупкой билетов, есть «чемоданный фонд», есть автоволонтеры, есть люди, которые на этапах пути дают пристанище. Причем это может быть однокомнатная квартирка, а может — трехэтажная вилла. И такие люди есть везде», — рассказывает в интервью Русской службе RFI Мария К.

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RFI: Кто помогает беженцам и депортированным? Ассоциации, НКО?

Мария К.: Это не ассоциации, это просто люди. Горизонтальное объединение людей, которые хотят помочь. Ничего формализованного. Есть, например, телеграм-каналы, по которым организуется помощь.

Даже Григорий Михнов-Вайтенко, который очень помогает беженцам в Петербурге, возглавляет уже существующее религиозное объединение (отец Григорий Михнов-Вайтенко — архиепископ Варяжский и Балтийский Апостольской православной церкви, прим. RFI). То есть, это тоже не специальная организация, которая была бы создана для беженцев. Его община имеет юридическое лицо и, соответственно, им легче получать дарения.

Есть еще «Рубикус», он базируется за границей.

В целом, это просто оказание добровольцами гуманитарной помощи, самой разной. Абсолютно легальной — покупать билеты другим людям не запрещено. При этом у нас очень четкая отчетность —мы можем отчитаться за каждый день, сколько и на что пошло денег, и даже указываем маршруты, мы только не публикуем конкретные фамилии.

В каких городах действуют добровольцы?

Это множество городов. Помощь оказывается там, где существуют Пункты временного размещения (ПВР). В зависимости от количества беженцев и населения города, это могут быть несколько десятков человек, несколько сотен или несколько тысяч.

Часто мы имеем дело с мариупольцами. Как они оказались в России? Люди несколько месяцев прожили в подвале, их дома разрушены, а тут пришли россияне, предлагают уехать, везут в автобусе, и если остались вещи, то даже вещи можно взять. Люди едут.

Дальше у них фильтрационный пункт, и все зависит к кому и где попадешь. Мужчин проверяют на татуировки, на украинскую символику, каких-то животных не пропускают. Процедура унизительная. Дальше их распределяют во Владимир, Таганрог, Самару, вплоть до каких-то дальних городов, в сторону Сибири. Российский паспорт брать не принуждают, но им нужны документы беженцев, чтобы получить хотя бы разрешение на работу, небольшое пособие. Это происходит не очень скоро и не со всеми.

Беженцы имеют право совершенно официально покинуть Россию. Формально ничего не запрещено, в том числе и помощь тем депортированным, которые хотят уехать в Европу или вернуться в Украину. Но, скажем так, — это не очень поощряется. Хотя в других странах помощь беженцам, жертвам — дело чести.

Их не заставляют оставаться с ножом к горлу, эта депортация несравнима с депортацией евреев во время Второй мировой войны. Но эти люди — жертвы войны. И часто попали в Россию не по своей воле.

Мы оказываем помощь и тем, кто остается в России, — добываем для них вещи, решаем медицинские проблемы, устраиваем на работу. Трудно будет зимой. Места, в которых они живут, конечно, не палаточные города, но все же условия там спартанские. Их политические взгляды нас не волнуют, мы не спрашиваем. В любом случае, они жертвы и находятся в крайней ситуации исключительно по вине России.

А что мы делаем , все просто — мы очень масштабно помогаем украинцам, оказавшимся в РФ.

Кто-то из них хочет остаться, кто-то уехать.

Кто-то осторожно мечтает жить у соленого океана под Дублином, и чтобы дети бегали среди коров и овец, и мы делаем все возможное, чтобы это случилось.

Кто-то парализован, и наша маломобильная команда бережно координирует и создает маршрут до Швейцарии.

Кто-то не выдержал и бросился под трамвай. Мы смогли только похоронить.

Кто-то родился 25.02 в подвале без доков. И мы помогаем с доками и вывозим этого младенца с родителями в Бельгию.

Случайно выясняется, что Собака Эльза в подвале Мариуполя заделала щенков со своим другом и у нас прибавилось 7 щенков полка.

Тысячи судеб, которым мы пытаемся сделать хотя бы на ладошку легче.

Мы очень устали. Нам нужны новые координаторы (кто помогает уехать) и кураторы (кто помогает остающимся).

У нас очень теплая и нежная команда — вам с нами понравится. Нам нужны автоволонтеры, просто волонтеры, честно говоря 1 нам нужны все, кто неравнодушен. И да, нам нужны деньги. У нас есть. Но нам очень надо еще. Донатьте, особенно те, у кого хорошо с деньгами. Можно не из РФ. От вас не убудет, и станете частью важного (на мой взгляд) дела. Все вопросы можно задать мне. Для начала я могу добавить вас в большой чат в телеграме, ни к чему вас не обязывающий, чтобы вы просто понаблюдали. Поддержите нас. Перестаньте есть устрицы на Патриарших. Обнимаю.



Из социальных сетей



Как конкретно организована помощь и какая именно?

В первую очередь, нужно выявить этих людей, определить, что именно им требуется и какова срочность. Это очень разные семьи и пережившие разное, страшный стресс, трагедии, потерю жилья, смерть близких, насилие. В семье может быть неходячая бабушка, маленький ребенок, собака. Их нужно проводить к границе. А если они находятся в центральной России или еще дальше, то это долгий многоступенчатый путь. Сначала нужно отправить их в Москву или Петербург, потому что это главные железнодорожные узлы России. Очень важно купить железнодорожные билеты.

Здесь тоже нужно понимать, что если старый больной человек, то ему нужно место на нижней полке, иногда нужна медицинская помощь. Иногда нужны вагоны, в которых можно ехать с животными. Животным нужно сделать ветеринарный паспорт, прививки, и им тоже нужны билеты. В конце концов, необходимы просто вещи по сезону и средства для передвижения. Большинство приехали без всего, денег у них нет совсем.

Если беженцы едут из места, где нет железнодорожной станции, а людей много, человек 50-60, то нанимаем автобус.

Чаще всего одним видом транспорта добраться невозможно, путь состоит из нескольких этапов. По дороге есть пункты, где людей надо накормить, где они могут остановиться, иногда надолго на несколько дней.

Все это требует тщательной координации, — где можно остановиться, где дешевле. Мы все обсуждаем, — в каком случае и насколько можно превысить лимит, на чем, наоборот, можно сэкономить, где необходимы особые удобства, как та же нижняя полка, а где можно обойтись.

Как людям разобраться, к кому обращаться за билетом, к кому за медицинской помощью, а к кому просто за зимними вещами?

У каждой семьи есть координатор. Это человек, который проводит семью по всем ухабам этого пути. У нас есть, например, «билетный фонд», куда входит человек пятнадцать. Когда нужно заняться билетами, куратор обращается к ним. Вместе они разрабатывают маршрут, составляют этапы из поездов, автомобилей, автобусов, которые нужно заказать. Иногда возникают совершенно неожиданные препятствия. Например, в украинском языке, а значит, и в фамилиях в паспорте, есть буквы, отсутствующие в русском алфавите. И электронная билетная касса их не принимает. Но мы научились с этим справляться и решаем логистические вопросы совершенно виртуозно.

Наши кассиры работают вахтами, по расписанию, с утра до поздней ночи. Ситуации бывают очень сложные. Например, когда много животных или когда очень больные люди. Мы занимаемся помощью морально покалеченным детям. Мы помогали выехать цыганскому табору, где количество членов менялось от одной остановки к другой. Мы переправляли енота, переправляли собаку к хозяйке, которая уехала раньше и не успела забрать своего пса с собой. Мы сделали ему ветеринарный паспорт и прививки, но собака не может путешествовать сама по себе, на каждом этапе ее кто-то должен был сопровождать.

Или есть «чемоданный фонд», людям постоянно нужны чемоданы. Есть автоволонтеры. Есть люди, которые на этапах пути дают пристанище. Причем это может быть однокомнатная квартирка, а может трехэтажная вилла. И такие люди есть везде.

Как вы набираете средства?

Это частные пожертвования. В первую волну мы собрали довольно много, но люди не могут жертвовать по нескольку раз. Тем более, что российское население тоже нищает.

И все же, людей, которые хотят помочь украинцам, много. Большие суммы собираются в течение получаса. Люди теряют работу и все равно помогают. 300 000 рублей, например, необходимые чтобы арендовать два автобуса и снабдить беженцев всем необходимым, собираются за час.

С апреля благодаря этой общей помощи смогли уехать уже больше 10 000 человек. Это и много, и мало. Поток не останавливается. Постоянно нужны деньги.

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