Россия будет продавать «Талибану» топливо и зерно

Глава российского МИД Сергей Лавров и представители движения «Талибан» в Москве в 2018 году

«Талибан» подписал предварительное соглашение с Россией о поставках в Афганистан бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы. По словам «министра» по делам торговли и промышленности непризнанного афганского правительства Хаджи Нуруддина Азизи, Россия предложила талибам скидку.

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В интервью агентству Reuters Азизи заявил, что Россия будет поставлять в Афганистан около миллиона тонн бензина, миллиона тонн дизельного топлива, 500 000 тонн сжиженного нефтяного газа и два миллиона тонн пшеницы ежегодно. При этом Россия предложила талибам скидку «на уровне мировых цен».

Экономическая сделка России с «талибан» – первый известный международный договор, заключенный непризнанными афганскими властями.

На международном уровне правительство «Талибан» признали только три государства: Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. В России группировка, пришедшая к власти в Кабуле в 2021 году, считается запрещенной. Однако российские власти поддерживают с талибами дипломатические контакты. В Кабуле работает российское посольство, а представители талибских властей приезжали в Москву, где встречались с Сергеем Лавровым.

Исламистское движение отрезано от мировой банковской системы. В 2019—2020 годах на подконтрольных талибам территориях площадь земель, используемых для выращивания опиума, увеличилась более чем на треть. По оценке ООН, в 2020 году Талибан заработал на торговле опиумом 460 миллионов долларов.

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