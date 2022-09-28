Судья Конституционного суда РФ подал в отставку перед рассмотрением законов об аннексии украинских территорий

Cудья Конституционного суда России Константин Арановский ушел в отставку «до достижения им предельного возраста». Возможно, это связано с тем, что в ближайшие дни судьи должны будут рассмотреть конституционность присоединения к РФ оккупированных территорий Украины.

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«Конституционный суд РФ рассмотрел личное заявление судьи КС РФ Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его. С 27 сентября 2022 г. Константин Арановский — судья КС РФ в отставке», — говорится в сообщении КС.

Предельный возраст судей —70 лет, Константину Арановскому нет еще 58 (он самый молодой судья в составк КС).

Судья может выразить свое несогласие с коллегами, выразив особое мнение. Однако с 2020 года судьям в России запретили обнародовать особое мнение и даже публично его упоминать. В этих условиях отставка остается единственным способом выразить свое несогласие. Эксперты считают, что просьба об отставке — «демарш» Арановского.

Константин Арановский был назначен судьей Конституционного суда в 2010 году по представлению Дмитрия Медведева, в то время занимавшего должность президента России. С тех пор мнения Арановского часто отличались от решений его коллег. До запрета на обнародование особого мнения Арановский высказывал его 34 раза.

Так, в 2019 году он выступил против решения коллег о невыплате бывшим акционерам ЮКОСа 2 млрд долларов по решению ЕСПЧ, а в 2020 году назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Россия не должна являться правопреемницей его «репрессивно-террористических деяний» . Среди других его особых мнений — выступление против запрета для иностранцев владеть российскими СМИ.

Также в 2020 году, когда Конституционный суд должен был рассмотреть «поправки» к Конституции, направленные Путиным, Арановский ушел накануне заседания на больничный. При этом в 2014 году судья голосовал за конституционность аннексии Крыма.

Правовые акты об аннексии украинских територий должны быть рассмотрены Конституционным судом РФ по запросу президента в ближайшие дни. Точная дата пока не известна.

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