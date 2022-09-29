Путин намерен оформить аннексию новых территорий Украины 30 сентября

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, в Москве официально оформит аннексию подконтрольных России территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом сообщает агентство France-Presse, передавая последние заявления кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

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Дмитрии Песков в этот четверг, 29 сентября, анонсировал «церемонию подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий», которая пройдет в Кремле в пятницу в 15 часов.

В Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии,

— цитирует «Интерфакс» заявление Пескова, сделанное на брифинге для журналистов.

Путинский пресс-секретарь указал, что документы будут подписывать «всех четырех новых территорий», на которых 23 – 27 сентября были проведены «референдумы» по вопросу о присоединении к России. Эти голосования были названы «фиктивными» и «незаконными» Украиной и мировым сообществом, которое не намерено признавать их результаты.

Для участия в пятничной церемонии в Кремле в столицу РФ еще 28 сентября прибыли пророссийские руководители оккупированных украинских территорий: лидеры самопровозглашенных в Донецкой и Луганской областях ДНР и ЛНР, а также главы созданных оккупационными силами РФ «администраций» Херсонской и Запорожской областей Украины.

На церемонию в Кремле приглашены депутаты Госдумы и сенаторы, сообщили в этот четверг государственным информагентствам российские парламентарии.

По словам Пескова, «договоры о вхождении в РФ» будут подписаны до рассмотрения Советом Федерации связанных с этим вопросов.

Формальная процедура предполагает принятие российским парламентом федерального конституционного закона о включении в состав РФ новых субъектов федерации. Плановое заседание Совфеда, который вслед за Госдумой должен утвердить такой закон, намечено пока только на 4 октября.

Также Песков подчеркнул, что выступление Путина в пятницу — «это не Послание президента Федеральному собранию». «Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», — отметил пресс-секретарь. Ранее из Москвы поступали сообщения, что о формальной аннексии новых территорий Украины Путин планировал объявить в своем президентском «послании Федеральному собранию».

В пятницу вечером на Красной площади в Москве намечен митинг-концерт в поддержку присоединения к РФ новых украинских территорий. Песков сообщил журналистам, что там планирует побывать Владимир Путин. Столичные власти предупредили, что движение в центре Москвы начнут перекрывать с 6 утра. ФСО предупреждала, что 29 и 30 сентября будет закрыт доступ в мавзолей Ленина на Красной площади и к некрополю у Кремлевской стены.

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