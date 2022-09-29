«Троица» Андрея Рублева повреждена и не вернется в экспозицию после богослужения в Лавре

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Андрей Рублев. «Троица» (также «Гостеприимство Авраама»). XV век. Фрагмент.
Андрей Рублев. «Троица» (также «Гостеприимство Авраама»). XV век. Фрагмент. © Wikipedia, domaine public
Гелия Певзнер
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«Троица» Андрея Рублева получила 61 повреждение за трое суток, проведенных вне стен Третьяковской галереи по инициативе патриарха РПЦ Кирилла. На иконе XV века начал отшелушиваться красочный слой. «Троица» не вернется в экспозицию галереи, а останется в специальном хранилище до стабилизации». В заключении комиссии, принявшей это решение, говорится, что повреждения «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника».

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Расширенный реставрационный совет Третьяковской галереи обнаружил 61 повреждение иконы после ее возвращения с богослужения в Троице-Сергиевой лавре.

В заключении искусствоведов говорится о «многочисленных шелушениях красочного слоя», которые могут увеличиться и срочно нуждаются в укреплении. Это «лишь часть начавшегося процесса негативных изменений», — гвоорится в документе, —  они «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника».

В июле 2022 из Третьяковской галереи, где икона находилась в постоянной экспозиции, ее отвезли по инициативе патриарха РПЦ Кирилла  на богослужение в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Реставраторы обследовали икону после того, как она вернулась из Троицкого собора лавры. До этого хранители неоднократно предупреждали, что в соборе не может быть соблюден строгий температурно-влажностный режим, необходимый для древнего памятника. Однако, как писала искусствовед Ксения Коробейникова в своем телеграм-канале со ссылкой на источник в Минкульте, выдача иконы —  «поручение "сверху"».

Ранее сотрудники Третьяковской галереи сообщали, что попытка перевезти произведение была предпринята еще 12 июня, на праздник «Троицы». 13 июля около 20 сотрудников галереи направили ее руководителям докладную записку, в которой написали, что обеспечить сохранность иконы в Лавре невозможно. Но в середине июля разрешение на вывоз «дал Минкульт, а руководство галереи отдало приказ о ее транспортировке». 

Комиссия приняла решение не возвращать икону в экспозицию Ее поместят в специальную витрину и уберут в хранилище  «до стабилизации её состояния».

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