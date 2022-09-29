«Троица» Андрея Рублева повреждена и не вернется в экспозицию после богослужения в Лавре

«Троица» Андрея Рублева получила 61 повреждение за трое суток, проведенных вне стен Третьяковской галереи по инициативе патриарха РПЦ Кирилла. На иконе XV века начал отшелушиваться красочный слой. «Троица» не вернется в экспозицию галереи, а останется в специальном хранилище до стабилизации». В заключении комиссии, принявшей это решение, говорится, что повреждения «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника».

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Расширенный реставрационный совет Третьяковской галереи обнаружил 61 повреждение иконы после ее возвращения с богослужения в Троице-Сергиевой лавре.

В заключении искусствоведов говорится о «многочисленных шелушениях красочного слоя», которые могут увеличиться и срочно нуждаются в укреплении. Это «лишь часть начавшегося процесса негативных изменений», — гвоорится в документе, — они «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника».

В июле 2022 из Третьяковской галереи, где икона находилась в постоянной экспозиции, ее отвезли по инициативе патриарха РПЦ Кирилла на богослужение в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Реставраторы обследовали икону после того, как она вернулась из Троицкого собора лавры. До этого хранители неоднократно предупреждали, что в соборе не может быть соблюден строгий температурно-влажностный режим, необходимый для древнего памятника. Однако, как писала искусствовед Ксения Коробейникова в своем телеграм-канале со ссылкой на источник в Минкульте, выдача иконы — «поручение "сверху"».

Ранее сотрудники Третьяковской галереи сообщали, что попытка перевезти произведение была предпринята еще 12 июня, на праздник «Троицы». 13 июля около 20 сотрудников галереи направили ее руководителям докладную записку, в которой написали, что обеспечить сохранность иконы в Лавре невозможно. Но в середине июля разрешение на вывоз «дал Минкульт, а руководство галереи отдало приказ о ее транспортировке».

Комиссия приняла решение не возвращать икону в экспозицию Ее поместят в специальную витрину и уберут в хранилище «до стабилизации её состояния».

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