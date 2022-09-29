Юрия Дмитриева в третий раз отправили в ШИЗО

Главу карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева в третий раз за две недели отправили в изолятор. Администрация тюремного учреждения наказала его на пять суток за то, что в дневное время у него на кровати спало «домашнее животное», — кошка, которую он подкармливал.

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66-летний историк Юрий Дмитриев отбывает 15-летний срок в мордовской ИК-18. С 16 сентября его три раза отправляли в ШИЗО, общей сложностью на 13 суток.

Адвокаты политзаключенного указывают на несправедливость таких решений. Дмитриеву вменяли, что он не поздоровался по форме, не убрал руки за спину на выводе и, в последний раз, «домашнее животное», которое спало у него на кровати.

SOTA пишет, что первые два взыскания могли быть назначены на даты, когда в колонию приезжали представители ЧВК «Вагнер» вербовать заключенных.

Юрий Дмитриев изучал место массового захоронения заключенных ГУЛАГа в урочище Сандармох. В марте 2022 Верховный суд Карелии осудил его на 15 лет заключения по ложному обвинению. Международные организации признают его узником совести.

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