Воровство в законе: Путин «принял» оккупированные земли Украины «в состав РФ»

Путин заверил, что аннексированные земли Украины теперь «навсегда» в России.

Путин днем выступает с обращением, которое посвящено «присоединению» к РФ временно и частично оккупированных территорий Украины: Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Прямо в день обращения российские войска нанесли несколько ударов по мирным жителям украинских городов: в Запорожье в результате российского ракетного обстрела погибло как минимум 25 человек… Президент Украины Зеленский заявил, что «враг свирепствует», пытаясь «отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи» (как раз в день путинского выступления ВСУ почти взяли в окружение многотысячную группировку российской армии в районе Лимана). Зеленский также подчеркнул, что несмотря на псевдореферендумы и так называемые «договоры о вступлении» украинских земель в РФ, Россия все равно лишится того, что захватила, и лишь «присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию» Украины.

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Накануне сегодняшнего «мероприятия», которое проходит в Кремле, Путин подписал указы о признании «независимости» и «суверенитета» Херсонской и Запорожской областей Украины («документы» опубликованы на российском портале правовой информации в ночь на 30 сентября).

После этого состоялось то, что путинский пресс-секретарь Д. Песков анонсировал как «объемное выступление» президента РФ. На выступление собрали депутатов Госдумы и сенаторов, членов правительства, а также других официальных лиц, среди которых не было патриарха Кирилла (его пресс-служба заявила, что он заболел ковидом). В первом ряду креслевского зала сидели секретарь Совбеза РФ Патрушев, замглавы администрации презинента Сергей Кириенко, заглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава Совфеда Матвиенко, премьер-министр Мишустин, спикер Госдумы Володин, генпрокурор Краснов...

Путин пришел на «мероприятие» с опозданием — это соответствовало его старой «традиции», но сильно контрастировало с его поведением на недавнем саммите ШОС, куда на встречи с ним показательно опаздывали президенты других стран, включая главу Кыргызстана.

Пришел в 15:18, а не в 15:00, как было анонсировано. Речь его, как обычно, состояла из смеси небольшого количества правды (вроде напоминания о том, что американцы вели войну во Вьетнаме) с огромным количеством мифов и откровенной лжи (примеры: американцы «проводят медицинские опыты» над украинцами; на «референдумах» за присоединение к РФ «проголосовали миллионы» украинцев; Запад вывозит украинское зерно; войну начала Украина и т.д. и т.п.).

Человек, развязавший полномасштабную войну, уже не первую за 23 года своего правления, опять процитировал и Священное писание («по плодам их узнаете их», то есть, «коллективный Запад»).

«Наши ценности — это человеколюбие и сострадание», — заверил Путин ближе к концу своего получасового выступления.

«Врут напропалую, как Геббельс», — сказал Путин, имея в виду почему-то американцев. «Люди свой выбор сделали», «уверен, что Федеральное собрание поддержит» «создание четырех новых субъектов РФ», «потому что это воля миллионов людей», — заявил Путин, ссылаясь на «результаты» так называемых референдумов.

Сослался и на «победы предков», которые «создавали Новороссию».

«Мы всегда будем помнить героев Новороссии», которые с 2014 года боролись с «неонацистским киевским режимом», — также заявил российский правитель, назвав также «героями великой России» тех, кто погиб «в результате специальной военной операции» в Украине (а на самом деле, начатой Путиным — полномасштабной войны, жертвами которой стали уже десятки тысяч людей). Путин призвал почтить минутой молчания память так называемых «героев». Согнанные на мероприятие люди встали и «почтили».

Путин заверил, что жители оккупированных украинских территорий «становятся нашими (то есть, российскими) гражданами навсегда». «Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь», прекратить войну, начатую еще в 2014 году и «сесть за стол переговоров», — призвал глава Кремля и заверил: «Мы в этом готовы».

Войну в Украине он назвал «великой освободительной миссией нашего (российского) народа».

Российский правитель также привычно заявил, что виновник всего происходящего — Запад, который якобы хочет развалить Россию и сделать так, чтобы все страны мира «сдали свой суверенитет Соединенным Штатам». Путин обвинил «коллективный Запад» в стремлении «сделать Россию своей колонией» ради «своих алчных интересов».

Но, заверил, он, Россия «не позволит» этого сделать и, в том числе, защитит некие «традиционные ценности».

Путин также обвинил Запад в «расизме», приравняв к нему «русофобию» (о причине «русофобии», связанной с начатой самим Путиным войной, он говорить не стал, назвав ее «многовековой»). Еще раз недобрым словом помянул «проклятые» 90-е в России. «Из страны выкачали триллионы долларов по самым разным схемам», — также сказал Путин, и неизвестно, подразумевал ли он под этим явку с повинной.

Он также напомнил о применении Соединенными Штатами ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки, и сказал, что тем самым американцы «создали прецедент».

Вскоре он обвинил американцев и в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», обосновав это тем, что американцам «это выгодно».

«За нами правда, за нами Россия!», — кончил он под бурные и продолжительные аплодисменты собравшихся, после чего диктор объявил: «Начинается церемония подписания документов».

«Договоры о вступлении в РФ» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также частей Херсонской и Запорожской областей (во всех четырех регионах российские оккупационные власти перед этим провели так называемые «референдумы») начали подписывать в 15:57. В подписании вместе с Путиным участвовали «главы» оккупированных территорий.

Церемония длилась пару минут, после чего включили гимн. Прослушав гимн, собравшиеся, к котороым присоединился и Путин, стали скандировать: «Россия! Россия!». «Вступление» новых «субъектов» в «состав РФ» было также закреплено коллективным пожатием рук с участием Путина, Пушилина («главы ДНР»), Сальдо («глава военно-гражланской администрации Херсонской области»), Балицкого («главы военно-гражланской администрации Запорожской области») и Пасечника («главы ЛНР»).

Накануне сегодняшнего путинского выступления, вечером 29 сентября, президент Зеленский прокомментировал незаконные и не признанные миром решения Путина о фактической аннексии украинских территорий.

«Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям»,

— пообещал украинский лидер. И обратился к гражданам РФ с призывом:

«Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России».

После выступления Путина в Москве запланирован большой «праздничный» концерт. Сегодня же от российских ракетных ударов было убито еще несколько десятков мирных жителей Украины.

Накануне, в результате удара по украинскому городу Днепру погибла семья: бабушка Алла, мама Наташа, ее 8-летняя дочка Василиса и 9-летний сын Иван. Убили и маленькую собачку по кличке Джек. «В живых остался пес Крым, который сидел на руинах дома и выл», — рассказали украинские СМИ. Собаку, оглохшую, ослепшую и контуженую, увезли ветеринары — чтобы спасти.

P. S. Голосование о «присоединении» к РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, пройдет в российском парламенте на следующей неделе, после чего Путин «официально» закрепит это незаконное деяние в Конституции России.

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