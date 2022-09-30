Президент Франко-российской торгово-промышленной палаты стал россиянином

26 сентября президент РФ Путин опубликовал указ о приеме в гражданство России и выходе из него. Самым громким именем в списке новых россиян стал Эдвард Сноуден. Однако есть имена, которые вызывают во Франции не меньший интерес. Среди одиннадцати французов, получивших российское гражданство в разгар псевдореферендумов об аннескии украинских территорий, — президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эмманюэль Киде.

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Эмманюэль Киде (Emmanuel Quidet) — президент Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie), а также сооснователь благотворительного фонда Samusocial Moskva (закрыт) и франкоязычной газеты в России Le Courrier de Russie, занявшей откровенно прокремлевскую линию после аннексии Крыма (газета прекратила свое существование в 2020 году).

Киде начал работать в России в начале 1990-х годов. Франко-российская торгово-промышленная палата была создана в 1997 году. В 2011 году председателем экономического совета палаты был избран миллиардер Геннадий Тимченко, друг президента Путина, в результате нападения России на Украину попавший под персональные западные санкции.

Эмманюэль Киде также являлся партнером по вопросам аудита во французском бизнес-центре Ernst & Young CIS в Москве. В апреле 2022 года он вошел в совет директоров крупнейшего в России производителя природного газа «Новатэк». В марте из совета директоров компании был вынужден уйти Геннадий Тимченко. Ранее санкции против него ввели ЕС и Великобритания, активы бизнесмена на Западе были заморожены

В 2016 году в рамках Петербургского экономического форума Киде (вместе с генеральным директором палаты Павлом Шинским) выступил за снятие санкций. В преддверии голосования в Национальном собрании Франции по резолюции об отмене антироссийских санкций, которое прошло 28 апреля 2016 года, CCI France Russie направила обращения каждому из 577 депутатов с просьбой поддержать резолюцию.

В указе Владимира Путина имя Киде фигурирует под номером 28 (по алфавиту). Всего в списке из 72 человек значатся 11 французов. В основном это потомки эмигрантов.

На имя Эмманюэля Киде в президентском списке обратила внимание экономическая газета Les Echos. «Во французском сообществе в Москве он является одной из фигур, наиболее известных своей энергичностью в деле развития экономических отношений между двумя странами. Но также и своим противодействием всем западным санкциям и молчаливой поддержкой режима Владимира Путина», — говорится в статье.

Как пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин, среди представителей французского бизнеса тот факт, что глава Франко-российской торговой палаты получил российское гражданство в разгар «референдумов» об аннексии украинских территорий и «частичной мобилизации» в России, стал предметом оживленного обсуждения.

Французские предприятия начали покидать российский рынок с самого начала вторжения. Как говорит в статье Le Monde анонимный источник: «История Киде показательна. Как и многие люди, россияне и иностранцы, он видел, как рушится значительная часть того, что он построил (…) Российский паспорт — это способ сохранить необходимое. Иностранцу, под российскими контрсанкциями, невозможно даже продать недвижимость…»

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