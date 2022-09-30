«Четкого плана у меня не было. Я просто решил, что надо бежать». Как российские мужчины бегут от мобилизации

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21 сентября Владимир Путин объявил о мобилизации, россияне ответили на это массовым отъездом из страны. На границах с соседними государствами образовались многокилометровые автомобильные пробки. Самым популярным направлением по итогам шести дней мобилизации стал Казахстан, туда въехали 98 тысяч россиян. Дальше идет Грузия — 53 тысячи. В Финляндию въехали около 43 тысяч человек и в Монголию еще примерно 3,8 тысячи. Такие данные приводят МВД и пограничные службы этих стран. RFI поговорил с российскими мужчинами призывного возраста, которые бежали от мобилизации.

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Коррупция по дороге в Грузию

Москвичу Артему 25 лет. В армии не служил, военный билет есть. Молодой человек работает трейдером в одной из московских компаний. После начала войны в Украине руководство его фирмы начало готовиться к релокации. Отъезд сотрудников в Дубай планировали на 4 октября, но после объявления мобилизации начальник сообщил, что каждый выбирается из страны самостоятельно. Артем пытался купить билет на самолет, но цены быстро взлетели до совершенно «неподъемных» сумм. Вечером 21 сентября билет в Грузию с двумя пересадками стоил уже около 150 тысяч рублей, но и за эти деньги купить билет было невозможно. Приложения и сайты по продаже билетов не справлялись с нагрузкой и постоянно выдавали ошибку.

«Билеты были только на 25 сентября. Я решил, что не буду ждать, и поэтому взял билет до Минеральных вод на 24 сентября. Вместе со мной полетел мой коллега. Ему 35 лет, он служил, и вероятность, что он получит повестку, была высокой. Оттуда мы планировали взять такси и доехать до конца очереди у КПП „Верхний Ларс“, к тому моменту она уж была около 12-ти километров. На самом деле, четкого плана у меня не было. Я просто решил, что надо бежать. Надо было еще в феврале это сделать, но было страшно», — рассказал Артем.

Первые проблемы начались уже на пути из Минеральных вод к границе. Примерно в 70-ти километрах от Владикавказа проходит региональная граница Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, и поэтому там всегда стоит пост ГИБДД, но если обычно полицейские проводят выборочные проверки, то теперь там останавливают почти каждую проезжающую мимо машину. При этом документы проверяют не сотрудники ГИБДД, а люди в черном без опознавательных знаков, но с автоматами. Через этот блок-пост пропускали только машины с осетинскими номерами, а автомобили с номерами других регионов просто разворачивали без объяснения причин.

«Наш водитель решил поехать в объезд, но спустя 40 километров мы наткнулись на точно такой же пост. Люди с автоматами сказали, что мы не попадем сегодня во Владикавказ и можно даже не пытаться. Наш водитель сказал, что дальше он не поедет, и нам пришлось вернуться в Минеральные воды. По пути, а это около трех часов от Владикавказа, нас остановили еще дважды. Каждый раз полицейские настойчиво спрашивали пытаемся ли мы сбежать от мобилизации. Мы врали, что едем к родственникам», — вспоминает Артем.

В Минеральных водах Артем вызвал такси из Владикавказа. Оно приехало около полуночи, и за десять тысяч рублей водитель повез парней к пробке на границе с Грузией. Несмотря на осетинские номера, автомобиль все-таки остановили на КПП, но на этот раз водитель договорился с полицейскими, и его удалось проехать, дав взятку — пять тысяч рублей за человека. Утром 25 сентября Артем вышел из такси в 12 километрах от границы.

«Со вторым водителем нам повезло, он проехал часть пробки по „встречке“, но, даже несмотря на это, идти пришлось примерно 10 километров с чемоданом и под дождем. В двух километрах от КПП нас ждала машина. Пока мы добирались, моя семья искала знакомых в этой пробке и нашла Илью. Он к тому моменту не спал уже больше суток. И вырубился, как только мы сели к нему в машину», — говорит молодой человек.

Следующие несколько часов очередь на КПП «Верхний Ларс» почти не двигалась. Машины продвигались всего лишь на несколько метров за два часа. В какой-то момент движения не было около трех часов, и тогда в очереди поползли слухи о закрытии границ.

«Люди говорили разное. Кто-то был уверен, что границы закрыла Россия, другие говорили, что мужчин призывного возраста перестала пускать Грузия», — поясняет Артем.

Все это время по встречной полосе к границе тянулась вереница из мужчин, которые везли рядом велосипеды и самокаты, часто груженые сумками. Там же проезжали машины к КПП, и с каждым часом их становилось все больше, а очередь все не двигалась.

«Мы поняли, что в начале очереди продают места. Остановили одну из машин, которая ехала по встречке и не ошиблись. Водитель заявил, что за десять тысяч рублей может поставить нас в начало очереди. Мы рискнули, но у самого КПП полицейские начали кричать и отказывались нас пропускать. Долгих двадцать минут это продолжалось, но в итоге нас поставили прямо перед шлагбаумом. А могли просто развернуть. Нам повезло», — говорит Артем, улыбаясь.

Еще четыре часа ожидания — и молодые люди въехали в Грузию. Вопросов ни на российской, ни на грузинской границе им почти не задавали. Оттуда за двадцать тысяч рублей им удалось долететь до Дубая.

На границе с Финляндией «на счету был каждый час»

23-летний Эдуард из Санкт-Петербург. Работает аналитиком в финтех компании. Военного билета нет. Уехать из России молодой человек планировал еще в школе, собирался несколько лет пожить где-нибудь еще, и никогда не думал, что из страны придется буквально бежать. В феврале, когда Россия напала на Украину, стало понятно, что времени на подготовку переезда мало. Улететь Эдуард собирался в конце ноября и даже купил билеты, но Путин объявил мобилизацию, и планы пришлось быстро менять.

«Я знал, что на границе с Финляндией огромная пробка и переживал из-за того, что 27 сентября будет финальной датой, когда можно будет мужчинам выехать за границу, были такие слухи. Я решил, что не хочу в этой пробке находиться и рисковать дополнительными часами, на счету каждый час, и решил поэтому поехать на велике», — рассказал Эдуард.

26 сентября, молодой человек отвез чемодан подруге, которая ехала в Финляндию на автобусе. А сам сел в электричку и доехал до Выборга. За день до этого Эдуард через «Авито» купил там первый попавшийся велосипед, чтобы на нем пересечь границу с Финляндией.

«Меня знакомые подкинули до КПП. Там я пересел на велик. Суммарно часа два я крутил педали. На российской границе ко мне было очень мало вопросов. Они спрашивали цель поездки, ее длительность. Спросили сколько денег я с собой везу, досмотрели мой рюкзак и пропустили. На финской границе было все еще проще», — поделился Эдуард.

По словам молодого человека, границу он пересек довольно быстро. Военный билет не спросили ни на одном КПП. Бумаг, которые бы осуждали действия Владимира Путина, подписывать тоже не предлагали.

«Тихо сидеть» в Беларуси

24-летний Никита — из Москвы. Молодой человек год служил во флоте, вернулся в ноябре 2021 года. Специальность — моряк-спасатель. По его словам, где-то за пять дней до мобилизации ему пришла повестка. По телефону сотрудники военкомата сказали ему, что им просто необходимо уточнить данные.

«Я зачем-то туда пошел. Если честно, то сказать, зачем я это сделал, я не могу. Когда я пришел в военкомат, то там уже сидели как минимум 20 таких же, как и я. У нас у всех собрали военники, а взамен выдали розовые квиточеки — это вызов на сборы», — рассказывает Никита.

Сборы были назначены на 26 сентября. По словам сотрудников военкомата, эти сборы должны были занять всего три дня.

«Проходит три-четыре дня, и все резко меняется. Путин объявил в стране мобилизацию, а я понял, что на сборы точно уже не еду. На всякий случай я обратился в Комитет солдатских матерей. Там сказали, что чутье меня не подводит и на сборы лучше не ехать, так как меня сразу мобилизуют и отправят куда надо», — рассказал Никита.

Первые несколько дней после объявления мобилизации Никита думал, что будет прятаться у друзей в глухой деревне в пятистах километрах от Москвы. Но с каждым днем обстановка вокруг накалялась. Повестки стали приходить друзьям и знакомым, в новостях писали, что скоро закроют границы, а в чатах множились слухи о том, что вылавливать уклонистов от призыва начнут прямо на улицах.

«На второй или третий день после объявления мобилизации отец дозвонился по горячей линии, где можно было узнать информацию о призыве. Там ему сказали, что все сборы, которые были объявлены до мобилизации отменены. Вечером 27 сентября к родителям, я там прописан, пришли сотрудник ЖЭКа, полицейский и еще кто-то с повесткой. Конечно, повестку никто не принял. Отец сказал, что понятия не имеет где я. Я в тот момент уже выехал из страны», — говорит Никита.

Бывший моряк решил бежать из страны через Беларусь. Как признался сам Никита, это была не лучшая идея, так как белорусские власти охотно сотрудничают с российскими. Но, по его словам, выхода другого не было. К этому моменту авиабилетов уже не было в продаже, а на наземных границах с другими странами стоять в пробке пришлось бы несколько суток.

«Была проблема с билетами, я рассчитывал, что пробуду в Минске недолго. Сразу куплю билет и улечу куда-нибудь, неважно куда. Из Минска есть прямые рейсы в Стамбул, Тбилиси и Египет. Как только появятся билеты, так сразу полечу, а пока я стараюсь сидеть тихо не выходить из квартиры, не включать телефон, в общем ничем себя не выдавать», — подытожил Никита.

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