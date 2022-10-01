Место в очереди за 50 тысяч рублей, военные на пути к КПП. Что говорят россияне, перешедшие границу с Казахстаном

Истории

Очередь из россиян, бегущих от мобилизации, на границе с Казахстаном на одном из КПП в Челябинской области. 28 сентября 2022 года.

За десять дней, прошедших с момента объявления в России «частичной» мобилизации, страну покинули сотни тысяч человек. Около ста тысяч из них въехали в Казахстан. Русская служба RFI поговорила с уехавшими от мобилизации москвичом и новосибирцем о том, как они прошли российско-казахстанскую границу.

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КПП «Кулунда», Алтайский край

В ночь на 25 сентября 33-летний сотрудник одной из новосибирских IT-компаний Антон П*. (имя изменено по просьбе собеседника RFI). сел за руль своего автомобиля и выехал в сторону казахстанской границы. Через четыре часа он встал в многокилометровую очередь из машин возле КПП «Кулунда» (120 км от казахстанского Павлодара). Очередь фактически не двигалась. Как рассказывает Антон, некоторые водители, «пользуясь своей наглостью», проезжали в начало очереди и «кричали, что они здесь стояли».

Они бегали в конец в очереди к тем людям, которые только что приехали, и продавали место ближе к границе за 50 000 рублей.

Появление таких дельцов тормозило продвижение колонны, поэтому Антон «скооперировался» с соседями по очередями, приехавшими на этот КПП из Хабаровска. «Они новости посмотрели, тут же машину завели, с родителями попрощались и уехали. Четыре дня ехали до этой границы. И их, конечно, ситуация с продажей очереди не устраивала. Мы дорогу перекрыли, никого из них пускали и эту махинацию прекратили. Аферисты уехали, и очередь зашевелилась, начала двигаться. И уже не час на одну машину, а полчаса тратили пограничники. Так я проехал границу», — говорит Антон. Утром 26 сентября он был в Казахстане. В очереди на границе мужчина провел 26 часов. В ней он видел автомобили бегущих от мобилизации жителей Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, Уссурийска.

Уже возле самой границы к машине Антона подошел мужчина с 20-летним сыном. «Земляк, сына через границу перевезешь в Павлодар?», — попросил он. Антон согласился.

Тот вообще, как слепой котенок. Я его высаживаю, а у него руки трясутся. Голос задергался, чуть слезы не потекли. Я ему говорю: "Ну-ка успокойся". Объяснил, где деньги обменять, где SIM-карту купить, что делать дальше. Он поехал жить к каким-то друзьям,

— вспоминает он.

В казахстанском Павлодаре у Антона есть родственники, поэтому проблемы с поиском жилья у него не возникло. В квартиру к ним одновременно с Антоном приехали другие молодые ребята из России, бегущие от мобилизации. Как рассказывает Антон, у каждого второго или третьего жителя Новосибирска есть родственники в Казахстане.

Антон ограниченно годен к военной службе и, будучи сотрудником IT-компании, получил отсрочку от мобилизации, однако решил не рисковать. «Сколько еще будет волн мобилизации, одному богу известно. Возможно, на следующий год начнут и айтишников загребать», — рассуждает он. Антон жил и работал в Новосибирске, но сохранял прописку в маленьком рабочем городке в Новосибирской области. Молодой человек рассказывает, что повестки в его родном городе «получили все ребята, которые работают на крупных заводах».

КПП «Николаевка», Челябинская область

31-летний руководитель отдела в одной из производственных компаний в Москве Александр С. проходил границу с Казахстаном на КПП «Николаевка» в Челябинской области. Из Москвы 26 сентября он прилетел в Екатеринбург, где в аэропорту «Кольцово» его вместе с попутчиком встретил водитель из Казахстана. Найти контакты водителя помогли знакомые, которые перешли границу несколькими днями ранее. За 30 тысяч рублей он довез молодых людей до казахстанского Костаная. На границе они простояли 15 часов.

Александр рассказывает, что на подъезде к «Николаевке» стояли российские военные. Они проверяли машины, направляющиеся в сторону границы. «Все смотрели, спрашивали, зачем мы едем в Николаевку. Это был такой жест запугивания, чтобы никто не ехал, — предполагает он. — Мы спокойно подъехали к Николаевке и встали в очередь длиной около полутора километров». В этой очереди стояли Александр видел автомобили с крымскими, московскими, челябинскими и нижегородскими номерами.

КПП, по словам Александра, это несколько сооружений в чистом поле.

Там нет ни туалетов, ни магазинов, ни заправки. чтобы налить горячего чаю, тоже не было.

Ночь попутчики провели в машине, надев на себя всю теплую одежду, которая у них была, потому что в автомобиле не работала печка, а на утро прошли границу.

Александр говорит, что некоторые водители на КПП «Николаевка» тоже пытались продавать места в очереди.

У всех это вызывало возмущение. Некоторые даже перегораживали дорогу с двух сторон, на обочине и на встречной полосе, чтобы не пропускать таких "зайцев". Конфликты доходили до кулачных боев. Все на нервах. У всех разная ситуация. Кто-то хотел пролезть, потому что у него маленький ребенок, таких пропускали. Кто-то просто наглый. Многие влезали, потому что была ночь, люди в машинах спали, и некоторые втискивались в появлявшееся между автомобилями пространство,

— вспоминает он.

Вопросы на границе были формальные, объясняет Александр: «Особо не докапывались. У них был список вопросов. Цель поездки? Я ответил: "туризм". Служил? Если нет, то почему нет? Какая категория годности? Все четыре вопроса задали, поставили штамп и пропустили дальше уже на нейтральную территорию. На казахстанской стране вопросы задавали уже только о цели поездки и пропустили без проблем».

Что дальше

В Новосибирске у Антона осталась жена, которой нужно закончить дела, и большая ипотека, которую придется выплачивать. У Александра в Москве остались жена и годовалая дочь. Он говорит, что благодарен провидению, которое «отвело его в прошлом году от взятия ипотеки и помогло сохранить первоначальный капитал». Александр планирует первое время работать в Казахстане. Несколько месяцев назад у компании, где он работает, открылся филиал в Астане, и директор предприятия предложил ему работать из казахстанского офиса. Антон собирается искать работу и надеется, что с его специальностью в IT это будет не сложно. В его планах — переезд в Азию или в США.

Все, кто хочет заработать и развиваться, найдут себе место в жизни. Те люди, которые целыми днями пьют и смотрят «Россия 24», идут на фронт и отправляют туда своих сыновей. Ни я, ни моя семья не из этой категории,

— говорит Антон.

На вопрос о том, почему он не уехал раньше, Антон отвечает, что в феврале и марте он не спал по ночам, занимался думскроллингом, но все равно готовился к эмиграции. «Я собирался уехать, — объясняет он. — Но тогда свои были планы на жизнь, свои проблемы. Я начал проходить дополнительное обучение, чтобы повысить квалификацию, найти более высокооплачиваемую работу за рубежом. Учил английский язык».

«У меня были ожидания, что война не может длиться долго, потому что у нее есть серьезные экономические последствия. Мне казалось, что, возможно, правительство поймет, что эти действия губительны для страны», — говорит Александр в ответ на тот же вопрос. «Когда мобилизацию только объявили, мы еще не так остро это восприняли, потому что логика набирать всех подряд выглядит не очень здравой, — рассуждает он. — Но когда у меня начали забирать знакомых, когда мне позвонил мой сотрудник, чтобы сказать, что он в военкомате и завтра выезжает в учебный корпус, вот тогда я понял, что надо тоже что-то делать». 26 сентября он уехал из России. «Такое чувство, что вернуться уже не получится», — заключает Александр.

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