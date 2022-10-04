Бурятская правозащитница: «Россия убивает бурятов, а Казахстан и Кыргызстан их спасают»

Александра Гармажапова — президент антивоенного фонда «Свободная Бурятия». «Когда объявили мобилизацию, буряты хлынули в Монголию и Казахстан. Родители буквально катапультировали своих сыновей через границу. Но повестки все равно приносят — и старикам, и инвалидам, и даже мертвецам», — говорит она в интервью RFI. И рассказывает, как фонд помогает жителям Бурятии начать новую жизнь за пределами России и избавляться от образа «боевых бурятов Путина», навязанного Кремлем.

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RFI: Когда читаешь казахские чаты, поражаешься щедрости и благородству жителей Казахстана, принимающих россиян.

АГ: Мне кажется, это вообще миссия этого народа, они и раньше принимали людей из других республик СССР, в частности, во время Второй мировой войны. Вот так и получается — Россия убивает бурятов, а Казахстан и Кыргызстан их спасают.

Нас 461 000 человек. Сейчас стоит вопрос о выживании этноса. В СССР шла организованная колонизация, от всех требовали говорить по-русски. А с 2018 года языки коренных народов стали факультативны для изучения. Какой ребенок будет учить язык, который негде применить? И при этом мы должны защищать русский язык в Украине.

Журналистка Александра Гармажапова основала антивоенный фонд «Свободная Бурятия», который помогает военнослужащим, которые хотят расторгнуть контракты с Минобороны РФ и вернуться домой. Фонд также занимается просветительской деятельностью и борется с ксенофобией. © Личный архив

Много мужчин уехали из Бурятии?

Мы уже четыре года, как наблюдаем массовую миграцию в США. Там образовалась огромная диаспора. Например, на традиционный праздник Сурхарбан, — это спортивное троеборье, — команды в США уже делятся по районам Бурятии. Сейчас исход усилился в разы.

Мобилизация в Бурятии очень мощная. В квартиры стучали по ночам. То, что в этом участвовали учителя, это, конечно, особый штрих. Повестки получают и люди старшего возраста, и инвалиды. И даже мертвецы. Империя всегда бросала в топку прежде всего национальные меньшинства. В этом смысле, Путин как имперец последователен.

Сейчас один славянский народ напал на другой славянский народ. В эту войну втянули нацменьшинства. То есть, Кремль говорит, — мы, вообще-то, братья-славяне, а где Буча, там эти дикари виноваты.

Кремль говорит, — мы, вообще-то, братья-славяне, а где Буча, там эти дикари виноваты.

То есть, никакого желания ехать воевать в Украину буряты не проявили?

Сразу стало ясно, что мобилизация никакая не частичная, а стопроцентная. Первые сутки мы с юристами изучали нормы и основания для отсрочки, выпускали карточки с пояснениями. А уже 22 сентября вопрос был только один — как уехать в Монголию, на попутках, на автобусах, как угодно. И дальше — как там получить образование, как найти работу.

Путин не учел, что у бурят есть свои братья. Это, в первую очередь, монголы. И когда началась мобилизация, буряты ринулись в Монголию, а Монголия открыла свои границы. Бывший президент Монголии выступил с антивоенной речью, сказал, что Путин развязал войну, а погибают наши народы. Спасибо огромное местным жителям, они сразу стали предлагать помощь, писать, как найти работу, где могут принять на ночлег.

Наш фонд в первые же дни зафиксировал больше трех тысяч человек. На самом деле, перешли границу гораздо больше жителей Бурятии. Мы запустили эвакуационные рейсы, подключились волонтеры. Мы организовали и отправили десять автобусов. Американские буряты активно помогали землякам, делали финансовые взносы. Это не обязательно этнические буряты, мы не разделяем людей по национальному признаку, в отличие от властей. В Бурятии этнических бурятов — 30%, мы помогаем всем.

Мы помогаем не только этническим бурятам, а всем жителям Республики. Мы людей не разделяем по национальному признаку, в отличие от властей.

Наш со-основатель Алексей Ким сейчас находится в Монголии, мы пытаемся понять, чем мы можем помочь прибывшим. Например, открыть шелтер. Это системная работа, люди ехали в страшной спешке, родители просто катапультировали своих сыновей через границу. Мы же не можем просто так их бросить.

Алексей встречается с властями и правозащитниками, мы объясняем всем, что нельзя нарушать местные законы, надо быть благодарными, быстро интегрироваться и начать приносить пользу Монголии.

Вы сейчас находитесь в Астане и также организуете помощь. Многие выехали в Казахстан?

Да, для этого не нужен российский заграничный паспорт. Многие из въехавших планируют ехать дальше, если, конечно, им удастся получить паспорт. Понятно, что российское посольство вряд ли будет им помогать. Люди рассматривают Таиланд, Южную Корею и США.

Казахи очень гостеприимны. Мы благодарны и Кыргызстану, и Казахстану, нам многие писали — «приютим, поможем». А мы их успокаиваем, что наши ребята не станут для республики балластом, что это, в основном, транзит.

Сейчас я в Астане, на днях виделась с ребятами из Бурятии. Мы ожидали на встрече 10 - 15 человек, а пришло около 60, уже и мест не было. Средний возраст — 19-27 лет, старше тридцати никого нет. Это, в основном, жители столицы, Улан-Удэ. То есть, домашние мальчики, творческих специальностей. Не могу представить, что бы с ними было на фронте.

Сколько именно выехало, сказать сложно. Но вот один волонтер мне рассказал, например, что он создал чат на своих знакомых — всего на шесть человек. Просто, чтобы не отвечать по одному на одни и те же вопросы. И сказал, что они могут пригласить других людей. А на следующее утро у него было уже 1200 подписчиков.

Интересно, что люди приезжали целыми компаниями, по четыре – пять парней. Например, у одного из них не было загранпаспорта, и чтобы его не бросать, они все вместе приехали в Казахстан, хотя могли выбрать другую страну.

Как они устраиваются? Как собираются себя содержать?

Мне очень понравилось, что они не сидят сложа руки. У нас есть телеграм-чаты «Буряты в Казахстане», «Буряты в Астане» и другие. Все друг другу подсказывают, все очень правильно и быстро зарегистрировались, как это полагается, в три дня, и стали активно спрашивать про бюрократические процедуры. Кто-то уже нашел работу. Приехали люди с разными компетенциями — инженеры, учителя, много студентов, совсем молодые, почти дети.

Кто-то живет в хостеле, другие поселились у родственников, некоторые сняли жилье, хотя цены, конечно, резко возросли. Несколько человек были совсем без ночлега. Мы им помогли, подключили бурятских бизнесменов в Казахстане. Такие бизнесмены есть, они не особенно заявляют о себе публично, но часто это люли с большими возможностями и готовы помочь наиболее незащищенным.

Большинство приехавших производят впечатление домашних ребят, таким финансово помогают родители, и они хотят работать, деклассированных элементов нет. Но есть ребята и из районов, там финансовые возможности скромнее. Мы им говорим, что не надо стесняться, если нет возможности снять жилье, прокормиться, нужно говорить. Я всегда говорю им, что у меня дедушка тоже был простым шофером, и что такого.

Также говорим, что никого не слушайте, если вам будут говорить, что вы трусы и дезертиры. Говорю, — вы не обязаны погибать во имя непонятных целей. Это важно проговаривать. Привожу такой аргумент, — глава республики Алексей Цыденов, ему 46 лет, и ни он сам, ни его совершеннолетний сын, ни его братья не пошли на фронт. Так что, пока не увидите их на фронте, в себе не сомневайтесь.

Еще одна наша задача — не допустить, чтобы наши ребята от безысходности оказались замешаны в какие-нибудь криминальные истории. Мы говорим, что они — лицо Бурятии, что если они что-то сделают нехорошее, то тень падет на всех. Я очень боюсь, как бы ФСБ не создало какую-нибудь провокацию, чтобы вызвать негатив местных жителей. Это их почерк.

В отрыве от семьи, конечно, сложно. Один парень мне рассказал на встрече, что отец был недоволен: «Ты же мужчина, куда побежишь». Он ему ответил: «Ты мне предлагаешь идти на фронт?» — «Нет, убивать не поедешь» — «А какой третий вариант?» — Отец нахмурился и ушел спать. А наутро пришел и сказал: «Нет третьего варианта. Уезжай».

После трагедий в Буче, Ирпене, в других украинских городах в Украине сложился негативный образ бурятов. Что теперь с этим делать?

Был, конечно, негатив. Этот образ «боевых бурятов Путина» нам навязали российские власти. Люди, которые участвовали в пропутинских рекламных роликах, получали за это деньги. Но я стала ходить в украинские чаты и СМИ, объяснять, отвечать по-украински. Украинский язык тоже унижали, делали из него неполноценный русский, высмеивали. Люди ценят, когда говорят на их языке. У меня в ответ тоже стали спрашивать, как поздороваться или сказать «спасибо» на бурятском.

Образ «боевых бурятов Путина» нам слепил Кремль. Люди, которые участвовали в пропутинских рекламных роликах, получали за это деньги.

При этом глава Бурятии Цыденов не говорит по-бурятски. Владимир Зеленский тоже раньше говорил по-русски, но за три года отлично выучил украинский. Алексей Цыденов родился в Забайкалье, а не в Бурятии, и за пять лет язык так и не выучил. Мне при этом все равно, что он наполовину этнический бурят. Первый президент республики Бурятия был этническим русским. Но он родился в Бурятии, жил и умер в Бурятии и прекрасно говорил по-бурятски. Я предпочитаю такого президента, который уважает культуру и традиции моего народа. Неважно, какой он национальности.

Мы не хотим, чтобы новое поколение рождалось с тем образом, который нам слепил Кремль. Это вопрос репутации. Посмотрите, что сделали с теми же чукчами. Они долго сопротивлялись Российской империи, и про них придумали унизительные анекдоты. Сейчас многие вообще не знают, что есть такой народ. Думают, что это персонажи анекдотов.

Нас, бурятов, пытались сделать лицом этой войны. И если мы не выступим против этого, за нас никто этого не сделает.

И еще. Вначале российские власти объясняли нападение на Украину «денацификацией». Это теперь ее куда-то задвинули, пытаются, как сор, замести под ковер. Но у нацменьшинств уже тогда возник диссонанс. Кого необходимо денацифицировать? У нас жива память о колонизации, об унижениях. Я тогда провела флешмоб в инстаграме с хэштегом #денацификацияроссии. И мне прислали тысячи историй, просто какой-то нарыв прорвало. О том, как люди с детства стеснялись своего происхождения, как их стыдили за акцент, как давали русские имена, чтобы легче жилось. Я наивно думала, что истории буду получать только от азиатов или кавказцев, у которых происхождение видно по лицу. Но писали и карелы, и удмурты, и чуваши, и манси, и мордва, и коми, и евреи, и немцы. Да кто только не писал!

От удмуртов, в частности, было много сообщений. И я стала понимать, почему ученый Альберт Разин в Ижевске вышел в защиту родного удмуртского языка. А потом облил себя бензином и поджег. https://meduza.io/feature/2019/09/19/posledniy-argument-v-dlinnom-spore

Я в свое время не связала эту историю с уничтожением культуры нацменьшинств, а теперь поняла, как может лопнуть струна, когда ты постоянно борешься за свою культуру, и все напрасно.

Вот и казахи видят в Украине себя. Правозащитники говорят, что казахстанцы особенно сочувствуют нацменьшинствам, потому что Россия и СССР всегда были тюрьмой народов. Украина победит, и своей свободой даст свободу всем остальным.

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