Журналисты AP раскрыли контрабандные схемы хищения Россией украинского зерна на полмиллиарда долларов

Россия после начала войны похитила украинское зерно на сумму не менее 530 миллионов долларов. К такому выводу пришло агентство Associated Press по итогам расследования, в рамках которого журналисты изучали спутниковые снимки, документы, данные судовых транспондеров и сообщения в соцсетях. Журналисты смогли отследить более 50 рейсов с зерном из оккупированных районов Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран, которые совершали около 30 судов.

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Когда прошлым летом сухогруз Laodicea пришвартовался в Ливане, украинские дипломаты заявили, что судно перевозит зерно, украденное Россией, и призвали ливанских властей конфисковать судно. Москва назвала обвинения «ложными и безосновательными», а генпрокурор Ливана встал на сторону Кремля и заявил, что 10 000 тонн ячменной и пшеничной муки не были похищены, и разрешил разгрузку судна.

Но расследование, проведенное Associated Press (АР) и телеканалом PBS, показало, что принадлежащее Сирии судно Laodicea «является частью изощренной контрабандной операции, проводимой Россией, которая использовала поддельные декларации и различные ухищрения в сфере морских перевозок для кражи украинского зерна на сумму не менее 530 миллионов долларов», — пишет АР.

Журналисты AP изучили спутниковые снимки и данные морских радиопередатчиков, чтобы отследить три десятка судов, совершивших более 50 рейсов с зерном из оккупированных Россией районов Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран. Репортеры просматривали транспортные документы, искали сообщения в социальных сетях и брали интервью у фермеров, грузоотправителей и корпоративных чиновников, чтобы раскрыть подробности масштабной операции по контрабанде.

Зерновозы с буквой «Z»

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил AP, что оккупанты перевозят большое количество зерна из региона поездами и грузовиками в порты России и Крыма.

«Видеоролики, размещенные в социальных сетях в последние месяцы, показывают непрерывный поток грузовиков-зерновозов с буквой Z, движущихся на юг через оккупированные районы Украины. (...). Вагоны поезда компании “Агро-Фрегат” проезжают через крымский портовый город Феодосия, где на спутниковых снимках видны грузовики и поезда, выстроившиеся в очередь во время погрузки зерна на суда», — говорится в расследовании АР.

Кремль отрицает кражу зерна, «но российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило 16 июня, что украинское зерно перевозится грузовиками в Крым, что приводит к длинным очередям на пограничных контрольно-пропускных пунктах. Позже ТАСС сообщило, что зерно из Мелитополя прибыло в Крым и ожидаются дополнительные поставки, предназначенные для покупателей на Ближнем Востоке и в Африке».

Порт «Кавказ» как основной пункт «отправки»

На спутниковом снимке от 11 июля видно, что Laodicea стоит на причале в Феодосии. В копии судовых документов, полученной AP, утверждается, что портом отправления был «Кавказ» (Россия). Его груз — порядка 10 000 метрических тонн «российского ячменя и русской муки в мешках». Грузоотправителем была указана компания «Агро-Фрегат», а покупателем — компания Loyal Agro Co Ltd., оптовая бакалейная фирма со штаб-квартирой в Турции.

Но Laodicea не могла забрать свой груз в порту «Кавказ», отмечает Associated Press. Корабль с осадкой 8 метров (26 футов) сел бы на мель в относительно мелководном российском порту, который, согласно транспортному регулятору РФ, может принимать только суда с максимальной осадкой 5,3 метра (17,5 футов). Порт в Феодосии более чем в два раза глубже — легко способен принять большое судно.

Laodicea — одно из трех сухогрузов, эксплуатируемых сирийской государственной компанией «Сиримар Шиппинг Лтд.», находящейся под санкциями США с 2015 года за связи с режимом Башара Асада. AP отследило 10 рейсов, совершенных тремя судами от побережья Украины в порты Турции, Сирии и Ливана.

Еще одна компания, занимающаяся контрабандой зерна, — «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), российский государственный оборонный подрядчик, который строит военные корабли и подводные лодки для ВМФ России. В апреле компания и ее высшее руководство попали под санкции США за снабжение оружием российской армии, ведущей войну против Украины.

Корпорация через свою дочернюю компанию Crane Marine Contractor купила три грузовых судна всего за несколько недель до того, как Путин отдал приказ о вторжении в Украину (при этом, основной бизнес компании — работа с тяжелыми платформами для нефтегазовой отрасли).

Во время рейса в середине июня 170-метровое судно под названием «Михаил Ненашев» было заснято спутником во время загрузки на подконтрольном России зерновом терминале «Авлита» в Севастополе, при этом его транспондер был отключен. Экипаж корабля снова включил сигнал через два дня, находясь в Черном море. 25 июня он прибыл в Дертйол (Турция). На полученном AP видео, видно, что из стоящего у причала компании MMK Metalurji судна зерно перегружают в грузовики.

MMK Metalurji — турецкая дочерняя компания Магнитогорского металлургического комбината, крупного российского сталелитейного конгломерата, контролируемого Виктором Рашниковым, российским миллиардером, близким к Путину. Рашников и его компания попали под санкции Соединенных Штатов, Европейского Союза и Великобритании за предоставление доходов и оборудования в поддержку военных действий России.

В электронном письме AP компания сообщила, что зерно прибыло из России: «Место погрузки указанного груза — ПОРТ КАВКАЗ… согласно таможенной декларации и письменной декларации, предоставленной нам судоходной компанией».

Как и в случае с «Лаодикией», осадка «Ненашева» слишком велика, чтобы швартоваться в порту «Кавказ», отмечает агентство.

Смешанное зерно

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, фермеры в оккупированных регионах вынуждены продавать свой урожай контролируемым Россией компаниям за полцены. По его словам, если фермер отказывается, русские все равно забирают зерно, ничего не платя.

Украинский агрохолдинг HarvEast сообщил, что россияне забрали около 200 000 тонн зерна, которое, по словам генерального директора Дмитрия Скорнякова, обошлось его компании примерно в 50 миллионов долларов. Он сказал, что его сотрудники в оккупированном Мариуполе сообщили, что зерно было перевезено через границу в Россию.

«Чтобы его украсть, они просто ездят в Ростов и Таганрог, небольшие российские порты, смешивают его с российским зерном и говорят, что это российское зерно», — сказал Скорняков.

Как пишет Associated Press, «похоже, то же самое происходит и в море». На основе спутниковых снимков и данных судовых транспондеров агентство показывает, что крупные российские грузовые суда встречаются в море с более мелкими судами, перевозящими зерно как из крымских, так и из российских портов. Затем эти более крупные корабли доставляют «смешанное» зерно в Египет, Ливию, Ирак и Саудовскую Аравию.

«Роль Турции в краже украинского зерна особенно чувствительна, поскольку страна НАТО попыталась сыграть роль посредника между двумя воюющими странами», — пишет АР.

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