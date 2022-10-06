New York Times: за убийством Дугиной стоят украинские официальные лица

Американские спецслужбы считают, что за убийством Дарьи Дугиной, произошедшим 20 августа 2022 года, стоят украинские официальные лица. Такую версию сообщили New York Times анонимные источники из американских разведывательных структур.

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Взрыв автомобиля, в котором находилась Дугина, рассматривается многими структурами как покушение на ее отца, философа и идеолога «русской весны»‎ Александра Дугина. Анонимные источники из американских разведывательных структур поделились с New York Times новой версией, которую рассматривают спецслужбы.

Детали версии, однако, остаются неизвестными. Неясно, о каких именно официальных представителях украинской власти идет речь, и давал ли «отмашку» на такую операцию‎ президент страны, Владимир Зеленский.

В публикации сказано, что спецслужбы сообщили американскому правительству о результатах своего расследования еще на прошлой неделе.

Кроме того, в публикации NYT подчеркивается, что США никак не содействовали в осуществлении этого плана – ни путем предоставления разведывательной информации, ни оказанием какой-либо другой помощи. Как сообщают авторы, в Вашингтоне уверяют, что не знали об операции заранее, а если бы знали, то выступили бы резко против.

NYT отмечает, что Украина уже проявила способность к успешной атаке коллаборантов и представителей оккупационных властей на территории Украины, однако, если версия об украинском следе в убийстве Дугиной подтвердится, это станет «одной из самых смелых операций» Киева‎ и может спровоцировать Москву на резкие шаги.

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