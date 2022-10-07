В ООН впервые будет назначен спецдокладчик по правам человека в России

Шесть государств проголосовали против учреждения должности спецдокладчика ООН по правам человека в РФ. Это Китай, Куба, Венесуэла, Эритрея, Боливия, а также Казахстан.

Совет ООН по правам человека проголосовал за учреждение мандата специального докладчика по ситуации с правами человека в России. СПЧ ООН впервые принял резолюцию, касающуюся ситуации с правами человека внутри РФ, отмечает в своем сообщении агентство France-Presse, указывая, что спецдокладчик будет назначен в условиях «систематической политики репрессий» в отношении российских оппозиционеров, инакомыслящих и гражданского общества.

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Текст резолюции об учреждении спецдокладчика ООН по правам человека в России был подготовлен значительным числом стран-членов Европейского союза. Решение одобрили голосами 17-ти стран. 24 страны воздержались.

Шесть государств проголосовали против — Китай, Куба, Венесуэла, Эритрея, Боливия, а также Казахстан.

Принятие резолюции в СПЧ ООН состоялось вскоре после присуждения Нобелевской премии мира российскому историко-просветительскому и правозащитному обществу «Мемориал», официальному ликвидированному властями РФ, политзаключенному белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод.

#HRC51 | Совет по правам человека ПРИНЯЛ проект резолюции A/HRC/51/L.13 о положении в области прав человека в Российской Федерации pic.twitter.com/6ok9G3vH7F — UN Human Rights Council 📍 #HRC51 (@UN_HRC) October 7, 2022

«Мемориал» поддерживал призыв российского правозащитного сообщества учредить мандат спецдокладчика СПЧ ООН по России.

«Двойной победой» назвал решение СПЧ ООН и Нобелевского комитета посол Франции при международных организациях в Женеве Жером Боннафон.

► Комиссия ООН собрала доказательства военных преступлений сил РФ в Украине

Российский представитель Геннадий Гатилов, экс-замглавы МИД РФ, обвинил «западные страны в использовании Совета в политических целях» и заявил, что за текст резолюции проголосовало менее половины из 47 стран-членов СПЧ ООН.

Как напоминает AFP, Россия покинула Совет несколько месяцев назад, когда Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за ее исключение после вторжения в Украину. Однако РФ сохраняет в СПЧ статус наблюдателя.

Резолюция, принятая в день 70-летия Владимира Путина, утверждает назначение специального докладчика для мониторинга ситуации с правами человека в России сроком на один год. Ожидается, что эксперт будет назначен в течение нескольких недель.

Согласно тексту резолюции, докладчику поручено «собирать, рассматривать и оценивать информацию [о нарушениях прав человека] от всех заинтересованных сторон, включая российское гражданское общество, как внутри страны, так и за ее пределами».

Как отметил, представляя резолюцию, посол Люксембурга Марк Бихлер, спецдокладчика ждет значительный объем работы с учетом нынешней ситуации внутри РФ. Дипломат привел лишь некоторые примеры ущемления режимом прав человека и «систематической политики репрессий»: законы, направленные на подавление независимых СМИ и «нежелательных» организаций; жестокие наказания граждан, ставящих под сомнение официальные позиции властей; массовые задержания на протестных акциях.

Важно, чтобы Совет взял на себя ответственность, чтобы не было двойных стандартов, чтобы гражданское общество в России знало, что Совет по правам человека наблюдает за ситуацией,

— сказал посол Франции Жером Боннафон.

Весной СПЧ ООН создал независимую комиссию по расследованию нарушений, совершенных российскими войсками в Украине. Правозащитное сообщество настоятельно требовало, чтобы Совет рассмотрел резко ухудшающуюся ситуацию с правами человека и внутри России.

23 сентября комиссия СПЧ ООН представила Совету первые результаты своего расследования, проводимого в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях Украины, побывавших под российской оккупацией. Комиссии заявила, что уже собрала доказательства военных преступлений, совершенных силами РФ в Украине.

Заседание Совета ООН по правам человека в Женеве REUTERS - DENIS BALIBOUSE

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