«Мемориал»: Нобелевская премия мира в день суда и конфискации офиса правозащитников в Москве

Правозащитники формально ликвидированного властями РФ общества «Мемориал» встретили известие о присуждении Нобелевской премии мира 7 октября в Тверском суде Москвы, который по иску Генпрокуратуры отобрал у мемориальцев здание в Каретном Ряду. В перерыве заседания Ян Рачинский и Олег Орлов заявили прессе о важности награды, которая является данью уважения к правозащите, дает новые моральные силы, но не может защитить от преследований со стороны российского государства. Нобелевскую премию мира за 2022 год «Мемориал» получил вместе с украинским Центром гражданских свобод и белорусским политзаключенным правозащитником Алесем Беляцким.

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Присуждение «Мемориалу» Нобелевской премии мира у здания Тверского суда российской столицы прокомментировали председатель правления формально ликвидированного историко-просветительского общества «Международного мемориала» Ян Рачинский, а также Олег Орлов, сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал» (эта общественная организации создана без образования юридического лица после формальной ликвидации судом Правозащитного центра «Мемориал»).

Ян Рачинский в беседе с прессой напомнил о знаменитых соотечественниках, ставших лауреатами Нобелевской премии мира.

Конечно, для нас это радость. Радость оказаться в одном ряду с отечественными лауреатами премии — Андреем Дмитриевичем Сахаровым, который был основателем «Мемориала», Михаилом Горбачевым, который начал эпохальные изменения в стране, [главным редактором «Новой газеты»] Дмитрием Муратовым, с которым мы сотрудничаем. И очень приятно оказаться с теми, кому тоже сегодня присуждена эта премия — я думаю, что общность правозащитников — самая главная общность. Ян Рачинский

Олег Орлов расценил Нобелевскую награду 2022 года как дань уважения всему правозащитному сообществу:

Она очень важна, потому что на том депрессивном фоне, на котором мы в последние месяцы жили и работали — эта премия дает моральные новые силы, моральное одобрение для всех нас, для наших коллег, и не только в «Мемориале». Эту премию мы расцениваем как дань уважения всему правозащитному сообществу.

Олег Орлов назвал честью для мемориальцев то, что Нобелевская премия мира присуждена им вместе с белорусским политзаключенным правозащитником Алесем Беляцким и украинскими соратниками из Центра гражданских свобод.

В специальном заявлении по поводу присуждения Нобелевской премии мира 2022 года «Мемориал» подчеркнул:

Как и все гражданские организации в России, Мемориал испытывает сейчас сильное давление. Но память и свободу невозможно запретить. Поэтому мы продолжаем нашу работу и будем ее продолжать в любых обстоятельствах. Мы думаем об Алесе Беляцком и других политзаключенных в тюрьмах России и Беларуси, и об украинских коллегах, работающих в условиях войны. Премия присуждена в то время, когда Россия ведет захватническую войну с Украиной, а права и свободы внутри самой России ежесекундно нарушаются. И сейчас как никогда важно вспомнить тезис, сформулированный много десятилетий назад Андреем Сахаровым: мир, прогресс, права человека — три неразрывно связанные цели. Нельзя достичь одной из них, пренебрегая другими. Государство, подавляющее права человека внутри страны, неизбежно представляет угрозу миру.

Олег Орлов напомнил о российских политзаключенных, ставших жертвами репрессий, в том числе за антивоенную позицию.

Говоря о сегодняшнем времени, нельзя не назвать тех, кто в тюрьме. Нельзя не вспомнить Алексея Навального, Илью Яшина, Владимира Кара-Мурзу, Алексея Горинова, молодых людей из движения «Весна». Все эти люди более достойны этой премии, чем мы. За свою антивоенную позицию. Олег Орлов

По словам Орлова, в сегодняшней России (как и когда-то в СССР) Нобелевскую премию мира нельзя считать защитой от репрессивного государства.

Поможет ли премия уменьшению давления на нас? Боюсь, что нет. Нобелевская премия мира важна, но она не может защитить. Она не очень помогла Андрею Сахарову и Дмитрию Муратову,

— заключил Орлов.

Вечером 7 октября Тверской суд вынес решение по иску Генпрокуратуры о судьбе помещения, в котором работают активисты «Мемориала». Здание в Каретном Ряду решено отобрать в пользу государства.

⚡️Решение суда: сделку о передаче здания Мемориала на Каретном ряду признать недействительной. — Общество Мемориал (@MemorialMoscow) October 7, 2022

Генпрокуратура подала иск к научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) «Мемориал», который в феврале этого года получил от ликвидированного «Международного мемориала» помещение на Каретном Ряду. Прокуратура назвала эту передачу

Прокуратура назвала эту передачу недвижимости фиктивной сделкой и потребовала обратить помещение в доход государства.

Нет ни одного юридического основания для признания сделки недействительной: попытку захвата помещения «Мемориала» в пользу государства мы оцениваем как рейдерскую и политическую,

— заявлял «Мемориал».

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