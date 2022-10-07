На Владимира Кара-Мурзу завели уголовное дело о госизмене

На политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу завели уголовное дело о государственной измене. Адвокат Вадим Прохоров отмечает, что его подзащитному может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. В России Владимир Кара-Мурза объявлен «иностранным агентом».

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По словам Прохорова, Кара-Мурзе вменяют «не шпионаж, не передачу кому-либо каких-либо секретных сведений и не сотрудничество с иностранными спецслужбами», а три публичных выступления: 8 октября 2021 года в Лиссабоне, 29 октября 2021 года в Осло и на слушаниях U.S. Helsinki Comission 29 марта 2022 года.

По версии обвинения, во время выступления в Лиссабоне Владимир Кара-Мурза «создал угрозы конституционному строю и суверенитету Российской Федерации», заявив о нелегитимности выборных кампаний в России.

В Осло Кара-Мурза произнес речь на церемонии вручения премии Норвежского Хельсинского комитета историку Юрию Дмитриеву. В ней он «утверждал, что в России имеет место государственный террор в виде уголовного преследования и совершения убийств граждан по политическим мотивам, чем создал угрозы безопасности и конституционному строю Российской Федерации, выраженные в способствовании подрыву доверия населения к органам власти, эскалации протестных настроений, а также причинил вред международной репутации Российской Федерации, представляя ее на международном уровне как государство, в котором систематически нарушаются права человека».

А на слушаниях U.S. Helsinki Comission 29 марта этого года политик заявил «о наличии "информационного железного занавеса" в России и необходимости его "разрушения" в целях предоставления гражданам "правды" о ситуации в Украине, в том числе о совершаемых на территории указанного государства "военных преступлениях"».

Новое обвинение Владимиру Кара-Мурзе — жесткое и недвусмысленное послание российского режима всем соотечественникам: лучше заткнуться и молчать, чем критиковать власть - даже если она бездарная и преступная, — адвокат Вадим Прохоров.

В апреле Владимира Кара-Мурзу отправили в СИЗО по уголовному делу о «фейках» про российскую армию после того, как политик выступил в США, в палате представителей Аризоны, а в июле на него завели еще одно уголовное дело — по статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации.

«Интерфакс» со ссылкой на Прохорова сообщал, что дело о государственной измене объединили в одно производство с делом о «фейках», делом занимается Следственный комитет.

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