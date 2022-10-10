На заседании Совбеза РФ Путин предупредил Киев о жестких последствиях при новых попытках «терактов»

В понедельник, 10 октября на заседании Совета безопасности РФ президент Владимир Путин сделал несколько заявлений. Заседание Совбеза продолжается. Утром 10 октября российские силы нанесли удары по 16 украинским городам. Есть жертвы среди мирного населения.

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«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России. Ни у кого не должно быть никаких сомнений», — заявил глава РФ.

Речь идет о подрыве Крымского моста 8 октября, в отношении которого 9 октября СК РФ возбудил уголовное дело по статье «терроризм». Владимир Путин в разговоре с главой СК Александром Бастрыкиным заявил, что авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины. При этом Бастрыкин сообщил, что в подготовке «теракта» украинским спецслужбам якобы помогали граждане России из зарубежных государств.

Путин прокомментировал массированные удары по объектам на Украине

На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ Владимир Путин подтвердил нанесение массированных ударов по украинским объектам 10 октября. «Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации», – сказал он на совещании.

10 октября Россия выпустила по украинской территории 75 ракет, сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 41 из них обезврежены ПВО. По последним данным, в результате ударов РФ повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в Киеве и 8 регионах Украины. В Киеве погибло, как минимум, 5 человек.

Президент РФ сообщил о попытке Киева подорвать участок «Турецкого потока»

Также на совещании Совбеза в Москве Путин обвинил украинские власти в попытке подорвать один из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». «Был совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", – заявил Путин, добавив, что «все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов».

Путин также сообщил о трех терактах украинских спецслужб в отношении Курской АЭС

Спецслужбы Украины совершили три теракта в отношении Курской АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. «Спецслужбы Украины осуществили также три террористических акта в отношении Курской АЭС России. Неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанций. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких-бы то ни было серьезных последствий не допущено», – сказал Путин, выступая на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в понедельник.

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