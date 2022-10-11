Украинский Forbes: Россия потратила на вчерашний обстрел не менее $400 млн

10 октября российская армия выпустила по территории Украины 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника. На фото: жилой дом в Киеве, 10 октября 2022.

Россия потратила на массированный обстрел украинских городов $400-700 млн, подсчитали журналисты украинской версии журнала Forbes.

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10 октября российская армия выпустила по территории Украины 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника, пишет издание со ссылкой на данные официальных властей. 43 ракеты и 13 БПЛА были сбиты ВСУ, утверждает журнал.

Точное количество ракет каждого типа, использованных при обстреле, неизвестно. При этом, пишет Forbes, власти предполагают, что ракеты были типов Х-101, Х-555, «Калибр», «Искандер», С-300 и «Торнадо-С».

Для оценки общей стоимости обстрела журналисты использовали стоимость снарядов «в широком диапазоне» и пользовались следующими оценками: Х-101 – $13 млн, «Калибр» – $6,5 млн, «Искандер» – $3 млн, «Оникс» – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, «Точка-У» – $0,3 млн. Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов – несколько миллионов долларов, считают в издании.

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