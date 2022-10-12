На польском участке трубопровода «Дружба» произошла утечка
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На польском участке магистрального трубопровода «Дружба», по которому нефть попадает из России в Германию, произошла утечка. Об этом говорится в сообщении польского оператора трубопровода Pern. Повреждённый участок трубы отключен, остальные элементы инфраструктуры работают в штатном режиме. Польские власти не считают, что причиной аварии стала диверсия.
«На данный момент причины прошествия не установлены», – говорится в заявлении компании Pern. Прокачка нефти по другим участкам трубопровода продолжается, отмечают в коммюнике, то есть вторая линия «Дружбы» работает в штатном режиме.
Нефтепровод «Дружба» используется для поставки нефти из России в Европу с 1960-х годов. В Европе после Беларуси он разведен на две секции – северную, которая проходит по территории Польши, Латвии, Литвы и Германии, и южную, идущую через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.
Вице-президент «Транснефти» сообщил агентству «Интерфакс», что прием нефти в Польше продолжается. Польские власти, как сообщают СМИ, не считают случившееся диверсией. О причинах происшествия не сообщается.
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