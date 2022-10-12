ФСБ объявила о задержании восьми подозреваемых, причастных к подрыву Крымского моста

Крымский мост

ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении в рамках расследования подрыва Крымского моста. Об этом утром 12 октября сообщает «Интерфакс». Российские власти называют дело о взрыве терактом, а в его организации обвиняют украинскую военную разведку.

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«Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в сообщении спецслужбы.

В ФСБ уточнили, что следствие установило 12 человек, которых подозревают в причастности к случившемуся.

Следствие считает, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22770 кг и в начале августа «отправлено из морского порта г. Одессы в болгарский г. Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА" (г. Киев) и "Baltex Capital S.A."».

По версии следствия, груз был растаможен в Ереване в период с 29 сентября по 3 октября по правилам ЕврАзЭс, после чего произошла подмена документов, согласно которым его отправителем стала армянская компания ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», а получателем — московская компания ООО «Лидер».

В ближайшие три дня на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз якобы пересек российско-грузинскую границу на КПП «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе в городе Армавир в Краснодарском крае.

На следующий день, 7 октября, как утверждает ФСБ, документы на груз снова подделали — причем при участии двух граждан Украины и пяти граждан России. «Отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым», — утверждается в сообщении ведомства.

В тот же день паллеты якобы были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 года рождения, «который выехал в г. Симферополь, а 8 октября 2022 г. в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв».

При этом контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети Интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р.,

— объясняют в ФСБ.

ГУР Украины назвало обвинения ФСБ в подрыве Крымского моста заявлениями «фейковых структур».

Вся деятельность ФСБ и СК — ерунда. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста,

— заявил пресс-секретарь ГУР Украины Андрей Юсов.

Взрыв на Крымском мосту произошел рано утром в субботу, 8 октября. Взорвался ехавший через мост грузовик. В результате частично обрушились два пролета автомобильной части моста. На железнодорожной части загорелся состав с цистернами. По последним данным, жертвами инцидента стали четыре человека.

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