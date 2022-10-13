232 день войны России против Украины. Онлайн RFI

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13 октября — 232 день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на канал RFI на русском в телеграме.

13:05 Макрон: Франция поставит Украине системы ПВО

Вслед за другими странами-союзницами Франция передаст Украине системы ПВО и ПРО для защиты от российских атак с воздуха. Об этом вечером 12 октября французский президент сообщил в большом интервью телеканалу France 2. Эмманюэль Макрон, в частности, сказал:

Мы поставим радары, системы и ракеты, чтобы защитить их [украинцев] от этих атак. — Ракеты противовоздушной обороны? — Да. Мы уже это делали и активизируем [эти поставки]. [Поставим] радары и системы противовоздушной обороны, в частности, чтобы защитить их [украинцев] от атак беспилотников и ракетных ударов. Это то, что мы сделаем в ближайшие недели.

На этой неделе Германия передала Украине первую систему ПВО/ПРО IRIS-T SLM (InfraRed Imaging System). В ближайшее время Киев также получит обещанные еще летом американцами системы ПВО NASAMS.

Макрон также подтвердил скорую отправку в Украину еще 6 самоходных артиллерийских установок CAESAR. Речь идет об отправке САУ, произведенных по заказу Дании. Франция ранее передала украинским силам 18 САУ CAESAR из 76-ти, имевшихся на вооружении французской армии.

12:55 Путин: Слава Богу, «Турецкий поток»‎ успешно работает

В Астане продолжается встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Российский президент выразил облегчение в связи с бесперебойной работой трубопровода «Турецкий поток»‎:

Слава Богу, «Турецкий поток»‎ успешно работает, хоть его и пытались взорвать. Владимир Путин

12:39 Путин предложил Эрдогану создать в Турции «газовый хаб»‎

По словам Владимира Путина, газовый хаб в Турции мог бы стать «площадкой для образования цены на газ».‎

12:19 Начались переговоры Путина и Эрдогана в Астане

11:58 Часть сбитой ПВО ракеты попала в жилой дом в Белгороде

Часть ракеты, сбитой ПВО, попала в многоэтажный дом на улице Губкина в российском Белгороде. Информацию уже подтвердил мэр города Антон Иванов. Звук взрыва был слышен трижды. Местные жители ранее сообщали, что слышали как работает система ПВО.

11:38 Maxar Technologies показал спутниковые снимки поврежденного Керченского моста

На свежих спутниковых снимках видно, как ведутся ремонтные работы на железнодорожной ветке Крымского моста и на поврежденных 8 октября участках автомобильной дороги. На фотографиях можно увидеть паром, который перевозит грузовики через Керченский пролив, и автомобили, которые движутся по нетронутым участкам моста. УНИАН отмечает, что в ожидании переправы накопилось около 900 грузовиков.

In #Crimea, today’s imagery shows repairs in progress on both the rail line of the Crimea Bridge as well as on damaged sections of the road/vehicle bridge span. Vehicles can be seen traveling along the bridge & nearby a ferry transporting trucks across the #KerchStrait. pic.twitter.com/p4lhRHQZ0C — Maxar Technologies (@Maxar) October 12, 2022

11:32 В Череповце многодетных родителей отправили в СИЗО и внесли в список экстремистов за поддержку Украины

«‎Север.Реалии‎»‎ рассказывает историю семьи из Череповца, которую преследуют за выражение поддержки Украине. Родители пятерых детей, Виталий Торочков и Полина Роотс были задержаны в сентябре 2022 по подозрению в публичном оправдании терроризма. Спустя неделю их имена появились в списках экстремистов. Сейчас они находятся в череповецком СИЗО, а их пятеро детей находятся под опекой их бабушки.

Супруги неоднократно осуждали действия России в Украине после 24 февраля 2022 года. Известно, что Торочкова и Роотс подозревают в публичном оправдании терроризма в интернете по 2 части статьи 205 УК РФ. По данным СК, уголовное дело против них не открыто.

По данным «‎Север.Реалии‎»‎, супруги конфликтовали с органами опеки уже много лет. В 2019 году опеки ограничили супругов в родительских правах и забрали четверых детей, а после в 2021 году забрали и пятого новорожденного ребенка.

11:00 Генассамблея ООН осудила аннексию Россией оккупированных территорий Украины

Генеральная ассамблея ООН 13 октября подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию с осуждением аннексии Россией подконтрольных ей территорий Донецкой, Луганской Херсонской и Запорожской областей Украины. Резолюцию поддержали 143 из 193 государств-членов ООН. Против голосовали лишь пять стран: сама Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Никарагуа. 35 стран воздержались.

В резолюции подчеркивается, что противоправные «референдумы», проведенные 23 – 27 сентября в оккупированных регионах Украины, не имеют никакой юридической силы и не могут быть основой для изменения статуса этих территорий. Резолюция содержит призыв ко всем странам и организациям ООН не признавать попытку аннексии украинских регионов Россией. В тексте — требование немедленного вывода российских войск с территории Украины.

10:34 ПАСЕ может стать первой организацией, признающей Россию «‎государством-террористом‎»‎

Парламенсткая ассамблея Совета Европы может стать первой международной организацией, которая признает Россию «‎государством-террористом». Об этом сообщает «‎Интерфакс-Украина» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.‎‎

10:28 Британская разведка: российская армия укрепляет линию фронта в Херсонской области

По данным британской разведки, российская армия ожидает входа украинских войск в Херсон и укрепляет линию фронта. На данный момент в Херсонской области идут бои, особенно на западе, в районе реки Ингулец, которая уже занята ВСУ. Британская разведка предполагает, что российские оккупационные власти готовятся к эвакуации «некоторых‎»‎ гражданских лиц из Херсона и ожидают вторжения ВСУ в город.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/FZVE8WGrqG



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Z7N8K3PYkA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 13, 2022

10:12 Россия впервые официально признала факт гибели мобилизованных на войне в Украине

По сообщению Русской службы Би-би-си, пресс-служба правительства Челябинской области официально подтвердила смерть недавно мобилизованных пяти жителей южного Урала «‎в зоне специальной военной операции в Донбассе»‎. Власти региона заявили, что окажут родным и близким погибших «всю необходимую помощь‎» и выплатят по одному миллиону рублей в дополнение к федеральной помощи.

‎10:03 Появились кадры спасения ребенка из-под завалов жилого дома в Николаеве

Российская армия нанесла удар по пятиэтажке в Николаеве около 5 утра. Два верхних этажа здания оказались полностью разрушены. Спасатели извлекли 11-летнего мальчикаиз под завалов дома, где он провел более шести часов.

09:49 Премьер-министр Украины Шмыгаль: Украина получила 1,3 миллиарда долларов экстренного финансирования

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Международный валютный фонд перечислил Украине 1,3 миллиарда долларов экстренной помощи. В общей сложности, начиная с 24 февраля, МВФ перечислил украине 2,7 миллиарда долларов. Шмыгаль пояснил на что будут потрачены средства:

Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.

09:40 Ночью Киевская область была атакована дронами-камикадзе

Удар дронов-камикадзе пришелся по Макаровской громаде Бучанского района Киевской области и повлек за собой пожар на нескольких объектах инфраструктуры.

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