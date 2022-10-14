Проект «Идите лесом»: «Наша конечная задача — сорвать мобилизацию»

Интервью

Проект «Идите лесом» помогает россиянам, которые хотят избежать мобилизации. Его основал бывший глава фонда помощи бездомным «Ночлежка» Григорий Свердлин. «Нам даже удалось вытащить человека прямо со сборного пункта», — говорит в интервью русской службе RFI пресс-атташе проекта Иван Чувиляев.

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RFI: Когда начала действовать ваша служба поддержки? И как она работает?

Иван Чувиляев: Команда волонтеров собралась очень быстро. Уже 28 сентября костяк команды существовал. То есть, мы это успели всего за неделю после объявления мобилизации. 3 октября был тестовый день работы, а 4 октября мы уже работали, принимали заявки.

Команда волонтеров работает не в России. Мы принципиально не берем людей, которые находятся в РФ, чтобы не ставить под удар ни их самих, ни весь проект. В основном это психологи и юристы, люди с опытом и знаниями.

Работает это так — люди пишут в наш бот свои вопросы, а в боте сидят волонтеры, которые им отвечают и оказывают юридическую и психологическую поддержку. Но кроме советов, мы занимаемся и решением конкретных проблем. От выезда за рубеж до покупки билетов, если нет средств. Мы можем помочь перейти границу и проконсультировать, как это сделать.

В крайнем случае, если нам пишут уже из военкомата, с учений или даже с фронта, мы помогаем сдаться в плен. Если человека уже отправили в болота под Луганском, мы расскажем, где находится ближайший пункт, что нужно сделать, куда придти, что сказать. Ничего нелегального в нашей деятельности нет, мы просто предоставляем информацию.

Сколько мобилизованных к вам уже обратились, и какие случаи удалось решить?

За первые четыре дня было больше 2000 обращений. И это данные недельной давности, а с тех пор поток не уменьшился, даже наоборот, каждые три дня приходит по 2000 вопросов и заявок. Это не значит, что мы решили уже 2000 кейсов. Часто это проверка связи и просто вопросы, вроде «я не служил, военного билета нет, могут ли меня призвать?» Волонтер быстро отвечает: «Нет, не могут, сидите и не высовывайтесь, повестку не берите, всех посылайте».

12 октября у нас был решающий день. Мы в первый раз вытащили человека прямо из военкомата. В Москве в этот день были страшные облавы, правда не первые и не последние. И регионы будут с Москвы брать пример. Приходили в хостелы, в общежития, во все места скопления народу, включая метро, и просто забирали. Забирала полиция, а не военные, забирали паспорта.

К нам стали обращаться уже с пяти утра. Рассказывали, что полиция пришла в хостел, вырубила свет, стали заходить в каждую комнату, пачками брали паспорта и выволакивали в призывные пункты. Например, в Театр Виктюка на Стромынке.

В театре уже ждала Росгвардия, стояли автозаки. Сбежать шансов не было. Людей проводят через коридор в комнату без окон, дают номер и вызывают по номеру, а не по фамилии к военкому. Военком орет, психует, психологически давит и манипулирует. Дальше выдают форму, сажают в автобус и везут в Нарофоминск на учения.

Расскажите, как получилось вызволить человека — хочется понять, что нужно делать.

Нашего подопечного взяли в хостеле, мы его выручили из накопителя. Он позвонил нам сразу, и волонтеры ему объяснили, что ничего нельзя подписывать и не брать никаких повесток. Он написал заявление, что отказывается идти на фронт, не хочет служить по идеологическим причинам и требует, как то гарантирует Конституция, заменить фронт альтернативной службой. Его два часа гоняли по двадцати кабинетам, все выше и выше, он двадцать раз это повторил, очень спокойно. В конце концов, ему бросили паспорт на стол и сказали «Гуляй, ты нам надоел».

Главное — сохранять спокойствие. Наш подопечный поддался на угрозы, что его упекут на десять лет, дескать «у нас тут прокуроры и полиция, прямо отсюда в колонию поедешь». Он все слушал спокойно, потому что знал благодаря волонтерам, что никто не имеет права никуда его отправить. Хорошо еще, что он не отдал свой военный билет. В этом случае нужно говорить — не знаю, не помню, забыл, потерял.

При этом речь идет о человеке с опытом, он четыре года служил. У него практически не было шансов уклониться с его военной специальностью. И все же мы его вытащили. А это значит, вытащить можно даже из сборного пункта, не нужно терять надежду. Он просто сказал: «Я уже воевал, и больше оружие в руки не возьму».

Какова география ваших подопечных?

У жителей Москвы и Петербурга больше возможностей, часто и другие зарплаты. Многие слушают «Дождь», читают западные СМИ. Человек, которого мы освободили из военкомата, узнал о нас по «Дождю».

Но для меня исключительно важно, и я трачу на это все силы, чтобы о нас узнали на Северном Кавказе, в Якутии , Бурятии, Татарстане, Башкортостане и других регионах, где идет массовая мобилизация. Для небольших народов это просто геноцид. Они звонят, у них нет слов, чтобы описать этот ужас.

У якутов есть большое представительство за рубежом, очень хорошо выстроена система взаимовыручки, и все равно им нужна помощь. С Северным Кавказом очень большая проблема — огромное недоверие к любым «русским» контактам. После того, через что прошли, например, чеченцы, любой русский контакт воспринимается как подвох. Я пытаюсь контактировать через свои личные связи. Есть, например, компания чеченцев, которые ни за что не решались с нами связаться. Мы им помогали в ручном режиме, и это очень сложно.

На какие деньги вы существуете?

Мы — фонд. У нашего основателя Григория Свердлина огромный опыт по части создания благотворительных фондов. В России это редкий багаж знаний и опыта по собиранию средств. У нас уже в начале проекта была кубышка, несколько человек получали зарплаты, мы могли покупать билеты и оказывать другую помощь. Мы живем только на пожертвования, у нас нет никаких хозяев.

Как изменилась ваша собственная жизнь после объявления мобилизации?

Она изменилась после начала войны. И не только у меня. Я занимался кино, миром прекрасного, Свердлин помогал бездомным. Когда кончится война, может быть, я снова буду заниматься кино, а он — бездомными. Но пока каждый должен что-то делать, чтобы спасать человеческие жизни.

Наша конечная задача — сорвать мобилизацию. Чтобы ни один новый солдат не поехал на фронт, ни одной пули не было выпущено в украинцев. Чтобы приблизить конец войны.

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