Французская компания Danone решила выйти из большей части своего бизнеса в России

Французский агропродовольственный гигант Danone планирует отказаться от своего подразделения по производству молочных и растительных продуктов в России. Группа планирует сохранить за собой только подразделение детского питания. Об этом говорится заявлении пресс-службы компании, опубликованном в пятницу, 14 октября.

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За первые девять месяцев 2022 года на российский бизнес компании «пришлось около 5% консолидированного оборота» группы. Выход из российского бизнеса может обойтись компании в один миллиард евро. На российском производстве группы Danone задействовано около восьми тысяч сотрудников.

Французский агропроизводитель продает в России молочную продукцию и йогурты под брендами Danone, Danissimo и «Простоквашино». В апреле Danone уже прекратила импорт в Россию минеральной воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro. Теперь у Danone в России останется только направление по производству детских смесей и других продуктов детского питания.

В марте Danone объявила, что останется в России «для удовлетворения основных потребностей гражданского населения в продовольствии». Теперь компания считает, что разделение — это «лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности бизнеса на местном уровне для своих сотрудников, потребителей и партнеров». В пресс-релизе не сообщается, кто может стать покупателем и когда планируется сделка.

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