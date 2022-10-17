Вяленая вобла, или Как прокачать скилы

СЛОВА С ГАСАНОМ ГУСЕЙНОВЫМ

Колумнист RFI доктор филологии Гасан Гусейнов показывает, как неожиданно возникающие в российском обществе новые мемы связывают русскую культуру 19 века с молодежью текущего момента и откуда берется сардонический смех геймера-фаталиста.

Реклама Читать далее

Войну на территории бывшего СССР люди моего поколения воспринимают по-разному. Для одних это чуть ли не сражение за восстановление исторической справедливости — возвращение России того, что «у нас отняли перестройка, коварный Запад и пятая колонна». Для других — это даже не война, а специальная военная операция (СВО), как о ней талдычат глава РФ и его соратники-подельники. Для третьих же, и таких становится все больше, всё происходящее — просто вобла. Этот ернический ершистый мем возник случайно. Племянница моего доброго знакомого выиграла в одном российском городе суд: ее обвиняли в намерении написать на стене НЕТ ВОЙНЕ, но племянница товарища успела написать только НЕТ ВО, а потому ухитрилась убедить судью, что собиралась написать НЕТ ВОБЛЕ — горячо не любимой ею сушеной рыбешке.

Так слово «вобла» приобрело новое историческое значение — эвфемизма для ужасного слова «война». В соцсетях развернулась охота на известные названия и словосочетания: «Кому вобла, а кому мать родна», «Вобла и мир», «Мир — хижинам, вобла — дворцам!». Старое, добротное, веками, можно сказать, провяленное слово, приплывшее в устье Волги из Каспия, заиграло новыми красками. Одни начали как-то связывать этот мем с ракетными ударами российских воздушно-космических сил «из акватории Каспийского моря». Другие, наоборот, вспомнили о рыбе как раннем тайном символе христианства и возмечтали о каком-то повороте общественного сознания от войны к миру. Мол, в то время как власти продолжают вместо слова «война» талдычить свое отвратительное СВО, живые люди начали заменять «войну» на милую сушеную рыбку. Сардонический смех вызывает интеллектуальную рвоту.

Думаю, не мне одному эта вобла-война напомнила сказку М. Е. Салтыкова-Щедрина «Вяленая вобла», которая начиналась такими словами:

Воблу поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и вывесили на веревочке на солнце: пускай провялится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался. И стала вобла жить да поживать. Тут автор комментик оставил: Я знаю, что в натуре этого не бывает, но так как из сказки слова не выкинешь, то, видно, быть этому делу так. — Как это хорошо, — говорила вяленая вобла, — что со мной эту процедуру проделали! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести — ничего такого не будет! Всё у меня лишнее выветрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести! Что именно разумела вяленая вобла под названием „лишних“ мыслей и чувств — неизвестно, но что, действительно, на наших глазах много лишнего завелось — с этим и я не согласиться не могу. Сущности этого лишнего никто еще не называл по имени, но всякий смутно чувствует, что куда ни обернись — везде какой-то привесок выглядывает. И хоть ты что хочешь, а надобно этот привесок или в расчет принять, или так его обойти, чтобы он и не подумал, что его надувают. Все это порождает тьму новых забот, осложнений и беспокойств вообще. Хочется, по-старинному, прямиком пройти, ан прямик буреломом завалило, промоинами исковеркало — ну, и ступай за семь верст киселя есть. Всякий партикулярный человек нынче эту тягость уж сознает, а какое для начальства от того отягощение — этого ни в сказке сказать, ни пером описать.

Если вместо «войны» говорить «вобла», то куда-то должна же и настоящая вобла деться. Возможно ли две такие разные сущности поместить в одно слово?

Кто-то скажет, что вполне возможно. Вот есть же, дескать, коса — она и девичья краса, и орудие для снятия травы с лугов, и край отмели, намытый течением. Но за всеми этими разными сущностями — один образ изогнутого, гибкого и сходящего на нет. С воблой и войной не так-то просто.

Но послушаем снова Салтыкова-Щедрина:

Главное, — твердила она, — чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные!» И всем, действительно, сделалось ясно, что именно это и надо. Что же касается до округления периодов, то воблушка резонно утверждала, что без этого никак следы замести нельзя. На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них — это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выглядывают.

Вот, собственно, почему судья оправдала девушку, написавшую «нет вобле». Иначе пришлось бы государству российскому официально признать, что вобла — это и есть война, без всяких словесных привесков! Сожрать ее, как в свое время сожрали щедринскую, тут и войне конец.

Но для этого действия нужны, как теперь говорят, скилы. С ударением на последнем слоге. Скилы (или скиллы) эти пришли, как водится, из английского языка, и значение у них довольно простое и даже прямое. Это — умения, навыки. Пуристы обязательно спросят, а зачем же это вместо умения и навыка брать в рот английское слово? Оказывается, слово это пришло из жаргона геймеров, или игровиков — людей, рубящихся в онлайн-игры то за одно, то за другое. Так что скилы — это не просто умения и навыки, а действительно высокая степень овладения умениями и навыками. Скилы эти надобно прокачивать.

Но если бы дело ограничивалось геймерами, то откуда бы мы узнали о скилáх? Ни разу не заходя в геймерские сообщества на равных? Неожиданно выяснилось, что есть еще и другие скилы. Они тоже называются по-русски по-английски. Софт-скилы. К противопоставлению софта харду мы давно привыкли. И хард-скилы — это навык, умение работать с техникой, с программами, с машиной. А софт-скилы — это просто вежливое, понимающее обращение с клиентами и сослуживцами. Умение не только не отвечать грубо, но отвечать дружелюбно, вникая в интерес человека. А вот прокачать эти самые софт-скилы, как выяснилось, очень трудно. Вяленая вобла искусством этим не обладала. Она только повторяла, что уши выше лба не растут, и другие подобные истины. Но жившим рядом с вяленой воблой этой истины было мало. Им хотелось разговора.

А в наши дни вдруг оказалось, что вобла это больше не вобла, а целая война.

И как прокачивать на ней скилы, вовсе не понятно. Приведу пример.

Тебя отправляют в пекло, не дав ни мануалов, ни туториалов, ни гайдов по пересеченной местности. Свой сосед-вобла поделится двумя-тремя лайфхаками, и всё.

Обычно мне нравится, когда англицизмы-американизмы пытаются перевести на русский. Например, софт-скилы называют еще «гибкими навыками». Говорят, стоят эти гибкие навыки на четырех витых ножках — «креативности, коммуникативности, критичости и кооперативности». Звучит! Освоивший эти гибкие навыки должен научиться, например, уклоняться от встречи с ШО (штаб оповещения) и ПОМом (проведение оборонных мероприятий). Это не так-то просто: ведь «розыском и оповещением неоповещенных граждан» занимается «аппарат усиления». Аппарат этот рассылает «посыльных пункта оповещения» по подъездам и квартирам.

А геймеры-то наши современные этого языка не понимают. Иному фаталисту даже все равно: он и по земле-то ходит, как по компутерной игре. Даже родители их не успевают оживить и прокачать старые советские навыки уклонения. Один мне прямо так и сказал, ну, оповестят, мол, и ладно. Не знает товарищ, что «оповещать» это то же, что «пассажиров обилечивать», т. е. вовсе не оповещать кого-то о чем-то, а передавать гражданам повестку в виде хард, так сказать, копии. С широко раскрытыми глазами вяленой воблы.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться