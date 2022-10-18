Падение бомбардировщика на жилой дом в Ейске: число жертв выросло до 13 человек

После крушения бомбардировщика в Ейске в жилой многоэтажке в одном из микрорайону города начался пожар. 17 октября 2022 года.

В результате крушения военного самолета в Ейске погибли не менее 13 человек, еще 19 человек пострадали. Среди погибших — трое детей. Следственный комитет России назвал основной версией падения бомбардировщика неисправность судна.

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«По данным МЧС, после разбора завалов в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей», —заявил утром во вторник помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. 19 человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Ранее российские власти сообщали о четырех погибших.

В МЧС в понедельник вечером сообщали, что пожар в девятиэтажном жилом доме повредил не менее 72 квартир в двух подъездах. По данным городской дежурно-диспетчерской службы, пожар полностью охватил один из подъездов. Обрушились перекрытия с девятого по пятый этажи здания. Общая площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.

Замглавы Краснодарского края Анна Минькова рассказала «Газете.Ru» со ссылкой на медиков, что среди погибших — трое человек, которые выпрыгнули с верхних этажей загоревшейся многоэтажки. О том, что люди выпрыгивали из окон, сообщал также телеграм-канал «Подслушано в Ейске», пишет Sota.

В СK РФ сообщили, что по факту крушения военного самолета в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Оба пилота, как сообщают в СК, катапультировались. Они живы.

«Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы. В качестве основной версии крушения следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ейск находится на берегу Азовского моря, по другую сторону залива от Украины, примерно в 70 км от Мариуполя. По утверждению украинских властей, именно из Ейска взлетали российские самолеты, которые бомбили Мариуполь. Аэродром в Ейске, как отмечает Русская служба Би-би-си, это в первую очередь учебный центр морских летчиков. На нем базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ.

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