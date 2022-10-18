Сотруднику мэрии Элисты дали 3 года колонии по делу о «фейках» об армии. На фото: задержания во время протестов в Москве 24 сентября 2022.

В Калмыкии городской суд Элисты приговорил сотрудника городской администрации Алтана Очирова к трем годам колонии, признав его виновным в распространении «фейков» о действиях российской армии в Украине. Сам активист на суде заявил, что посты в его телеграм-канале были опубликованы другими людьми.

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Суд в Калмыкии назначил три года колонии общего режима активисту и сотруднику администрации Элисты Алтану Очирову по делу о «фейках» об армии, сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы». Прокуратура просила назначить ему семь лет колонии. Это второй по степени суровости приговор, вынесенный по данной статье.

Как пишет The Insider, дело было возбуждено по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил) из-за постов в Telegram-канале «Вольный Улус» о мародерстве и потерях российской армии, а также ролика о расстреле российскими военными автомобиля с пенсионерами. По версии следствия, Очиров создал и администрировал этот канал со своего компьютера.

Сам активист на суде не стал отрицать свою причастность к каналу, но отметил, что эти посты были опубликованы другими людьми. Он также настаивает, что все его публикации в канале основаны на достоверных источниках.

Очиров вину не признал и собирается обжаловать приговор, сообщил ВВС после суда его адвокат Игорь Колдунов.

Очирова арестовали в середине апреля, однако канал продолжает функционировать, а его содержание почти не изменилось. Сейчас у канала 789 подписчиков.

Наиболее жесткое наказание по статье о «фейках» (ст. 207.3 УК РФ – публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил) получил муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов. 8 июля 2022 года он был осужден на семь лет колонии общего режима.

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