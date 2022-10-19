Затянувшийся «разворот на Восток». Получилось ли у Москвы заручиться партнерством Китая?

Контекст

В Китае на этой неделе проходит ключевое политическое событие последних лет — XX съезд КПК, знаменующий начало новой пятилетки. В том, что делегаты уже в третий раз изберут Си Цзиньпина в качестве главы Компартии, сомнений у аналитиков нет, а значит, тренд на антизападную политику КНР никуда не уйдет. Однако в контексте войны с Украиной поддержка Пекина Москве остаётся крайне выверенной и осторожной — «дружба без границ», о которой совместно заявляли страны, на практике себя не проявила.

Реклама Читать далее

Россия ищет союзников в борьбе с Украиной. Но найти их сложно: война слишком дорого обходится экономике, а Китай — на грани нового кризиса

«С конца февраля в России многие лишь пожимали плечи, слыша о новых западных санкциях. „У нас всегда будет поддержка Китая“, — говорили они. Но реальность оказалась иной», — считает корреспондент RFI в России Анисса Эль Джабри.

В действительности Китай, хоть и отказался считать нападение России на Украину «вторжением» и обвинил НАТО в эскалации конфликта и наличии «менталитета холодной войны», протягивать руку помощи Москве не торопится.

Оружие, в котором сейчас так нуждается российское руководство, Китай РФ не поставляет. По крайней мере, в США заявили, что свидетельств этого в Белом доме не нашли. Зато на поле боя замечены гораздо менее технологичные иранские дроны. Эксперты говорят и о боеприпасах, закупленных Россией у КНДР, но в Северной Корее это и отрицают.

Экономические санкции, наложенные странами запада на Россию, в Китае соблюдают, хоть и называют контрпродуктивными. В США не раз предупреждали Китай, что обход ограничений может очень дорого стоить Пекину. Даже микросхемы, необходимые для производства любой электроники, теперь из Китая поставляют в значительной части с браком, пишет «Коммерсант». После начала военных действий доля некачественных микросхем выросла с двух процентов до сорока — покупать их приходится не напрямую у заводов, а у перекупщиков, которые не отвечают за качество.

Пока Владимир Путин во Владивостоке на Восточном экономическом форуме говорит о «конце эпохи доминирования Запада», в Пекине экономические связи с США сохраняют

Согласно официальной государственной американской статистике, в августе 2022 года объем экспорта китайских товаров в США составил рекордные 50 миллиардов долларов, а импорта — почти 13 миллиардов. За год этот показатель вырос на 10%.

Российские государственные издания отмечают, что товарооборот России и Китай в годовом исчислении вырос почти на 30%. Однако две трети ввозимых из России в Китай товаров — это нефть, природный газ и уголь, цены на которые растут. За весь 2022 год товарооборот страны с Россией составил 117 миллиардов долларов, а с США — 515 миллиардов. По этому показателю РФ для Китая не входит даже в пятерку приоритетных стран.

Реакция США и ЕС на войну в Украине требует от Москвы поиска новых рынков сбыта для энергоресурсов — главного элемента экспорта, без которого экономика РФ потеряет один из основных источников дохода. В июне Россия стала крупнейшим поставщиком нефти Китаю. Ресурсы поступают в страну со значительным дисконтом, по данным Bloomberg, летом он достигал 10%. DW пишет о скидках, достигающих 30%.

Нарастить поставки газа из России в Китай сложнее — если по нефти КНР и так был на первом месте, а на ЕС приходилось чуть половины поставок, то природного газа Китай закупал в 2021 году в десять раз меньше, чем Германия. Для наращивания экспорта в Китай нужны инвестиции в инфраструктуру. В РФ заявили, что начали проектирование нового газопровода с Дальнего Востока — но когда он будет построен, неизвестно.

Как пишет Bloomberg, Китай перепродал в Евросоюз часть газа, закупленного в России, используя терминалы СПГ. Это облегчило ситуацию с газом в ЕС на ближайшую зиму. Тем не менее, 17 октября стало известно, что продажи сжиженного газа прекратились — Китай планирует использовать его для обеспечения внутренних нужд. Больше о поставках российского газа в ЕС не сообщалось.

Власти Китая подходят к новой пятилетке на фоне жесткого словесного противостояния с США и «коллективным западом». Но амбициям КНР взять мировое лидерство может помешать замедляющая свой рост экономика. Серия локдаунов, стареющее население и кризис недвижимости привели к тому, что, по мнению экономистов, этот показатель не превысит пяти процентов. Китайские власти на XX-м съезде партии и вовсе решили не объявлять об экономических прогнозах. NYT предполагает, что это указывает на худшие экономические показатели.

В Москве публично высоко оценивают политику Китая — и хотя о «безграничной дружбе», установленной незадолго до российского вторжения, не вспоминают, курс Китая на противостояние с США в Кремле ожидаемо одобряют.

«В России высоко ценят самостоятельную, взвешенную позицию правящей партии КНР в отношении украинского кризиса, преступная роль в развязывании которого принадлежит странам Запада, — объявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. — Нежелание США и их младших партнёров принять новую реальность приводят к колоссальным потрясениям и человеческим жертвам».

Ответного одобрения политики России в Украине, на которую рассчитывали в Москве, так и не последовало.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться