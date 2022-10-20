Россия намерена сотрудничать с Марокко в области мирного атома

Правительство России одобрило соглашение о сотрудничестве между «Росатомом» и Агентством по ядерной и радиационной безопасности Королевства Марокко (AMSSNuR) в области использования атомной энергии в мирных целях. Об этом 12 октября сообщило российское агентство ТАСС. Соглашение предусматривает сотрудничество по 14 направлениям, в том числе и строительству атомного реактора.

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Соглашение между Москвой и Рабатом предусматривает сотрудничество в создании и совершенствовании инфраструктуры атомной энергетики, проектировании и сооружении ядерных реакторов, разведку и разработку урановых месторождений и изучении минерально-сырьевой базы страны. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

О заключении каких-либо конкретных контрактов между «Росатомом» и марокканской стороной не сообщается. Ранее в конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим марокканским коллегой Насером Буритой на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как отметили в российском МИДе, стороны подтвердили нацеленность «на поддержание политического диалога по представляющим взаимный интерес глобальным и региональным сюжетам».

Отношения между Москвой и Рабатом активизировалось на фоне западных санкций против России из-за войны в Украине, с одной стороны, и осложнения в отношениях между Марокко и Францией — с другой. Еще осенью 2021 года Париж сократил на 50% число выдаваемых в Марокко французских шенгенских виз. Тем не менее на последней Генассамблее ООН Марокко поддержало резолюцию, осуждающую «референдумы» по аннексии Москвой украинских территорий.

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