Политолог Валерий Соловей: Путин пытается играть на противоречиях

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Владимир Путин на полигоне в Рязанской области, где идет подготовка мобилизованных для участия в войне против Украины. 20 октября 2022 года.

Объявление Владимиром Путиным военного положения в аннексированных Россией регионах Украины отодвинуло на второй план объявленное на том же заседании Совета безопасности создание специального координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета. Координационный совет возглавит премьер-министр Михаил Мишустин, а рабочую группу — мэр Москвы Сергей Собянин. О том, что означает создание этих двух органов и меняют ли они расклад сил в нынешней российской политике, Русская служба RFI поговорила с политологом Валерием Соловьем.

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RFI: Три недели назад, выступая на одном из украинских каналов, вы сказали, что транзита власти в России можно ожидать уже в октябре. Можно ли рассматривать создание Координационного совета при правительстве как начало транзита?

Валерий Соловей: Пока не очень понятно, потому что предполагалось, что транзит начнется с такого шага, как провозглашение Государственного совета. Насколько я знаю, в персональном отношении Госсовет укомплектован: есть список тех, кто в него войдет. Это очень небольшой орган, но о нем ничего не объявлено, поэтому скорее это можно назвать технической подготовкой.

Что касается Координационного совета при правительстве, с моей точки зрения, это означает формирование особого правового режима на территории России и особого режима управления страной. Да, это может быть частью транзита, поскольку его лучше осуществлять, когда у вас власти еще больше, чем прежде, и когда вы можете всю страну контролировать — и тем самым не позволять возникать каким-то общественным или элитным возмущениям.

Мишустин все эти почти восемь месяцев войны не появлялся ни с какими бы то ни было яркими инициативами, ни с громкими заявлениями. Что означает его выход из тени?

Хороший вопрос, но у меня пока нет на него убедительного ответа прежде всего для меня самого. Возможно, потому, что Мишустин хотел отсидеться в тени, и сейчас его вытащили на солнышко. У Владимира Владимировича есть такая привычка: он хочет, чтобы все были повязаны, чтобы все несли ответственность. И было бы естественно, если бы этот параллельный правительству орган возглавлял глава правительства. То есть это формирование нового контура управления. Посмотрим, какова будет практика. Мы не очень еще понимаем, как это будет работать, а от этого очень много будет зависеть.

Я приведу пример: Путин сказал, что он позволяет губернаторам самим определять, какие вводить меры по реализации базового, повышенного режима, а какие не вводить. Но фактически у всех губернаторов есть кураторы из Администрации президента, и определять меры будут кураторы, а губернаторы должны с ними советоваться. Что касается Координационного совета, во главе которого премьер-министр, я уверен, что Мишустин должен будет согласовывать шаги этого совета с самим президентом или с кем-то из его помощников.

А связка Мишустин-Собянин? Мэр Москвы должен возглавить некую рабочую группу.

Опять же посмотрим, как она будет работать. Дело в том, что у Мишустина и Собянина в политическом плане были не очень хорошие отношения, потому что оба считают себя приемниками по отношению к Путину. Соответственно, если президент их сводит вместе, то скорее для того, чтобы они блокировали друг друга, чем для того, чтобы усиливали друг друга.

То есть старый принцип «разделяй и властвуй»?

Совершенно, и президент умело этим подходом пользуется.

Мишустин — второе лицо в государстве, но с самого начала его воспринимают как технического премьера. Может ли оказаться так, что он начнет действовать более активно и выдвинется на передний план? Ведь его имя тоже фигурирует в некоторых списках преемников, пусть и не на первых местах.

Это не исключено в той ситуации, когда Путин ослабнет. Более того, Мишустин полтора года назад, весной прошлого года, котировался как наиболее вероятный преемник Путина. Где-то на рубеже февраля-марта прошлого года Путин отдал распоряжение Кириенко подготовить список преемников и сказал, что если консенсус сходится на Мишустине, то он не против. Так что у Мишустина вполне могут быть амбиции и они есть — до осени прошлого года Мишустин воспринимал себя как преемника.

А что изменилось осенью?

Изменились планы Владимира Владимировича. Если уж он решил начать войну, то тогда больше шансов стать преемником было у «маршала победы», на роль которого прочили Шойгу. Министр обороны и сам на это рассчитывал, но не случилось

Каковая роль во всем этом раскладе у «силовиков»? Они остаются на первом плане или их отодвинули на второй?

Их никто не может отодвинуть на второй план. Это абсолютно исключено. Силовики остаются доминирующей ключевой фракцией. Их главные представители Патрушев и Бортников не утратили своих позиций. Страна находится в состоянии войны — естественно, силовики на коне.

Перспективы Патрушева-младшего стать преемником по-прежнему в силе?

Пока да. Другое дело, что Путин хочет показать, что у него могут быть и другие кандидаты. Ему не нравится, когда кто-то чрезмерно усиливается и у кого на свой счет есть завышенные ожидания, потому что он считает, что это умаляет его власть. То есть, когда элита начинает ориентироваться на Патрушева, для Путина это нехорошо, поскольку это ослабляет его самого. Поэтому он пытается играть на противоречиях.

Введение по сути гибридного военного положения затмило ли создание Координационного совета? Что на ваш взгляд важнее сегодня?

Во-первых, объявление военного положения — это указание на общий вектор, а Координационный совет — это лишь один из элементов. Во-вторых, надо наблюдать, как это все реально будет происходить. Статус Координационного совета не ясен, полномочия не ясны. Они, скорее, будут определяться де-факто, а не де-юре. Надо иметь опыт, чтобы понимать, что он из себя будет представлять.

Хотелось бы вернуться к Госсовету. Что он собой будет представлять?

Говорят, что он должен стать аналогом советского политбюро. Во главе Госсовета должен стоять Путин, который уходит от власти, а Госсовет — орган, который должен контролировать нового президента. То есть фактически это регентский совет, и Путин намеревается управлять им из-за кулис, отойдя от дел в силу проблем со здоровьем. Это должен быть небольшой по численности орган, который, как предполагается, будет объединять влиятельных людей. Если в Совет безопасности входят по должности — там есть люди влиятельные, а есть невлиятельные, то Госсовет должен объединять именно тех, кто и составляет настоящее руководство России.

Похожая схема была опробована в соседней стране, но у Назарбаева что-то не получилось…

Да, это правда, и Путина это насторожило. У него просто вариантов нет.

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