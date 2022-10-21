СПбГУ уволил доцента, расценив участие в антивоенной акции как «аморальный поступок»

Санкт-Петербургский государственный университет уволил доцента Факультета свободных искусств и наук Дениса Скопина после того, как его задержали на акции против мобилизации 21 сентября. За участие в акции он получил 10 суток ареста. Об увольнении Скопина сообщил его коллега из Европейского университета Иван Курилла. Информацию подтвердило издание «Бумага» со ссылкой на студсовет вуза.

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Курилла опубликовал в фейсбуке скан постановления об увольнении, в котором говорится, что в связи с информацией о том, что Скопин отбывал административный арест, была проведена служебная проверка. По итогам проверки, вуз решил прекратить с преподавателем трудовые отношения из-за «аморального поступка, несовместимого с продолжением работы».

Сам Скопин написал на этом же документе, что с приказом не согласен и намерен обжаловать его в трудовой инспекции. «Мне в этом контексте представляется аморальным поведение руководства СПбГУ», — прокомментировал произошедшее Курилла. Студсовет СПбГУ сообщил «Бумаге», что «студенты хотят собраться, чтобы написать преподавателю письма на память».

Дениса Скопина задержали 21 сентября на митинге против мобилизации, а позднее осудили на 10 суток по административной статье. Арест он провел в ИВС на Захарьевской улице в одной камере с еще одним сотрудником СПбГУ. Скопин также добавил, что к нему не было претензий как к преподавателю.

Ранее пост декана факультета покинул глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Позже СПбГУ освободил от должности исполняющего обязанности декана Данилу Раскова. Как пишет «Бумага», университет также остановил набор абитуриентов на «Свободные искусства и науки», а вместо этого решил открыть набор на бакалаврский курс «Искусства и гуманитарные науки».

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