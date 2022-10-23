В Иркутске истребитель Су-30 рухнул на жилой дом

Истребитель Су-30 рухнул на частный жилой дом в Иркутске. Оба летчика погибли, среди местного населения жертв нет, заявили в МЧС. Сообщается, что авиакатастрофа произошла в ходе испытательного полета.

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В управлении МЧС по Иркутской области сообщили, что военный самолет Су-30 упал во время испытательного полета в секторе частной застройки в Иркутске. Самолет рухнул на двухэтажный жилой дом. На месте крушение произошел пожар, который уже был локализован.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал, что самолет упал на частный дом, где проживали две семьи. По его словам, в момент трагедии их не было дома, и никто из местных жителей не пострадал. Оба пилота Су-30 погибли.

Местные власти сообщили, что после авиакатастрофы 150 домов остались без света.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В пресс-службе СК отметили, что рухнувший истребитель «принадлежал авиапредприятию» и летел без боекомплекта.

Су-30 — многоцелевой истребитель поколения «4+», разработанный в ОКБ Сухого. Серийно выпускается на Иркутском авиазаводе, сообщает «Интерфакс».

Неделю назад истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул в городе Ейск в Краснодарском крае в жилом секторе. По последним данным, погибли 15 человек, в том числе трое детей. Десятки человек пострадали. При падении самолет задел девятиэтажный жилой дом, где начался пожар.

В начале октябре сообщалось о катастрофе военного самолета на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму, который выкатился за пределы ВПП и загорелся. В Ростовской области за один день, 9 октября, разбились сразу два военных самолета — Су-24 и Су-25.

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