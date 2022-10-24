Кеми Себа: Россия и народы Африки борются против Запада

В университете МГИМО в Москве в понедельник, 24 октября, открылся Второй Международный форум «Россия–Африка: что дальше?». Форум проходит в гибридном формате. Очно и онлайн в нем принимают участие более тысячи человек.

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МИД России на форуме представлен директором департамента Африки Всеволодом Ткаченко. Судя по его выступлению, Россия, оказавшись в условиях западных санкций, с большой надеждой смотрит именно на Африку. Директор института Африки РАН Ирина Абрамова не только продолжила эту тему, но и обратила внимание, что во время недавнего голосования в ООН, касавшегося территориальной целостности Украины, из 35 воздержавшихся стран 23 представляют африканский континент.

Форум в МГИМО, несмотря на то, что в его программе есть даже спортивные соревнования, носит все же сугубо профессиональных характер и интересен прежде всего специалистам. Но самая яркая персона Международного форума — политик Кеми Себа, выступающий с позиций панфариканизма.

Основную часть своего эмоционального выступления Кеми Себа посвятил колониальной политике Запада. По его словам, причины африканских проблем нужно искать не на самом континенте, а в той же Франции.

Африканский политик не обошел стороной и войну в Украине. Он не просто категорически отверг обвинения России в империализме и агрессии, но и сказал, что Россия никого не атаковала, а лишь защищает тех, кто «желает суверенитета, независимости и хочет сам решать свою судьбу». Кеми Себа сказал, что это именно президент Украины Владимир Зеленский и украинские элиты спровоцировали конфликт. Досталось и известным медиа: «Народы Африки видят правду. И она не такая, которую показывают на CNN, France 24 и BBC».

«В Африке тоже есть свои Зеленские, которые действуют по указке из Парижа, Лондона, Рима и Вашингтона. И мы тоже ведем борьбу с Западом, — заявил Кеми Себа, выступая на международном форуме в Москве. — Мировая война идет между западными олигархиями и всем остальным миром».

В заключении своего выступления африканский политик отметил, что Россия и страны Африки должны упрочить свое сотрудничество в различных сферах жизни и вместе бороться против Западного влияния.

Международный форум «Россия–Африка: что дальше?» продлится в Москве три дня.

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