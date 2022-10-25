Макрон попросил Папу Франциска позвонить Путину и Байдену. В ответ на это Кремль заявил, что Россия «открыта для всех контактов», но «Украина кодифицировала непродолжение переговоров»

Папа Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон во время аудиенции 24 октября 2022 года, Ватикан

Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия приветствует подключение президентом Франции Эмманюэлем Макроном Папы Римского и Джозефа Байдена к «поиску возможных развязок» конфликта в Украине. Но, со слов пресс-секретаря Кремля, «нужно позвонить Зеленскому и разобраться с законодательством, которое запрещает переговоры с российской стороной».

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Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник попросил Папу Франциска призвать Владимира Путина, патриарха Русской православной церкви Кирилла и президента США Джозефа Байдена «содействовать мирному процессу» в Украине.

Я призывал Папу Франциска позвонить Владимиру Путину и патриарху Московскому Кириллу, а также Джозефу Байдену,

— сказал глава государства в интервью французскому еженедельнику Le Point после встречи с суверенным понтификом в Ватикане.

Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса в Украине,

— продолжил президент Франции, подчеркнув, что у американского президента«настоящие доверительные отношение» с Папой.

Папа Франциск не переставал осуждать конфликт с момента его возникновения 24 февраля, пытаясь поддерживать дипломатический диалог с Москвой и Русской православной церковью, позиция которой совпадает с позицией Кремля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил, что Россия «приветствует» стремление французского президента подключить к переговорам суверенного понтифика и американского президента.

«Если это все в русле, действительно, усилий в плане поиска возможных развязок, то это [предложение Макрона] можно оценить положительно», — сказал Песков.

Тем не менее, представитель Кремля заявил, что «в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной».

Мы готовы это все обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Еще раз повторяю, Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров,

— добавил пресс-секретарь Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, в котором, в частности, констатируется «невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным». Указ был опубликован 4 октября как ответ на попытку аннексии Москвой 30 сентября 4 украинских областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.Также указом было одобрено обращение Украины к НАТО с заявкой на вступление в альянс в ускоренном порядке.

Украина была и остается лидером по переговорным усилиям. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским Президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим Президентом России,

— заявил президент Зеленский.

«Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа», — прокомментировал Песков отказ Зеленского от переговоров с Путиным.

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