The Insider, Bellingcat и Der Spiegel опубликовали совместное расследование о том, кто и как наводит управляемые ракеты на украинские гражданские объекты

Расследование

10 октября российская армия выпустила по территории Украины 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника. На фото: жилой дом в Киеве, 10 октября 2022.

Журналисты трех изданий, специализирующихся на расследованиях, нашли секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) ВС РФ, которое определяет полетные задания для высокоточных ракет. Также в расследовании утверждается, что детализация звонков сотрудников ГВЦ подтверждает их причастность к убийству мирных украинских жителей.

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10 октября путинские войска подвергли массированной бомбардировке и атаковали дронами-беспилотниками Киев и другие города Украины, в результате которых погибли по меньшей мере 20 мирных жителей и больше 100 получили ранения. На следующий день ВС РФ нанесли еще 30 ракетных ударов по Украине. Одна из ракет оставила гигантскую воронку рядом с детской площадкой в Киеве, пострадало большое количество объектов электроэнергетической структуры. Без света и отопления остались больницы, школы, жилые дома.

Последствия российского ракетного удара по Киеву, Украина, 10 октября 2022 года. REUTERS/Валентин Огиренко

Верховный комиссар по правам человека называет ракетные удапы по гражданским объектам сравнимыми с военными преступлениями. Необходимо отметить, что российские силы, комментируя ракетные удары, называют их «высокоточные». Эти «высокоточные» удары уже унесли жизни 27 мирных жителей в Виннице (удар ракетой «Калибр»), а 26 июня управляемые ракеты попали в жилой район Киева.

Как утверждает расследование, журналистам удалось идентифицировать 30 инженеров. Большинство из них — это молодые люди, имеющие опыт работы в IT, и, в том числе, в разработке компьютерных игр.

Корреляция между типом ракет и конкретными сотрудниками ГВЦ, установленная журналистами, 24 октября 2022 г. © The Insider

The Insider рассказывает, что в телефонных разговорах с журналистами сотрудники ГВЦ не скрывали своих имен, но решительно отвергали какую-бы то ни было причастность к работе с наведением ракет. Лейтенант Артем Веденов сказал, что работает на свиноферме, Капитан Юрий Никонов заявил, что «является водителем автобуса и информация о его работе в вычислительном центре — это „какой-то бред“». Лейтенант Екатерина Чугунова ответила: «У меня цветочная лавка. Вы точно ошиблись».

Однако, журналисты предложили наводчикам прокомментировать фотографию, где опрашиваемые стоят у входа в центр в военной форме. На просьбу прокомментировать это фото в форме со знаком вычислительного центра один из предполагаемых наводчиков, Владимир Воробьев, ответил, что видит его «в первый раз. тем более в форме <>».

Фото сотрудников ГВЦ, полученное журналистами на условиях анонимности, 24 октября 2022 г. © The Insider

Помимо имен, званий и биографий 30-ти сотрудников ГВЦ ВС РФ, расследование подробно останавливается на детализации звонков между ними, которые, по мнению авторов расследования, подтверждают их прямую причастность к планированию, расчету и запускам ракет, убивших мирных граждан и разрушивших энергоструктуру украинских городов.

Расчет полетных маршрутов производится на специальных станциях в нескольких секретных военных подразделениях, где военные инженеры, некоторые очень молодые и потенциально перспективные программисты становятся ключевыми действующими лицами, позволяющими Путину вести агрессивные войны. Их анонимность придает им ощущение безнаказанности и позволяет не чувствовать персональной ответственности за убийство десятков мирных жителей. Это расследование призвано избавить их от этого ощущения,

— пишет The Insider.

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