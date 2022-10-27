Госдума РФ одобрила поправки о мобилизации граждан с непогашенной судимостью за тяжкое преступление

Госдума РФ одобрила во втором чтении поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Теперь лица, имеющие неснятые и непогашенные судимости за некоторые виды тяжких преступлений, могут быть призваны для участия в боевых действиях.

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Мобилизовать в армию судимых за тяжкие преступления в России было законодательно запрещено в 1997 году: закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» предполагал, что «призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления». К категории тяжких преступлений, согласно российскому уголовному кодексу, относятся преступления, наказуемые лишением свободы на срок от пяти лет.

Отменить ограничение по призыву осужденных предлагали экс-заместитель министра обороны и председатель комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки в понедельник, 17 октября.

После принятия новых поправок от мобилизации будут отстранены лишь граждане, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, террористические акты, имеющие судимость за организацию незаконного вооруженного формирования, захват заложника, угон воздушного судна, либо водного или ж/д транспорта, незаконное обращение с ядерными материалами, государственную измену, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством либо организацией, шпионаж, посягательство на жизнь госдеятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж и совершение акта международного терроризма.

Правозащитники сообщали, что в условиях объявленной в России «частичной мобилизации» попытки мобилизовать граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость, несмотря на запрет их мобилизации уже были. В эту категорию попадают осужденные, отбывающие наказание, осужденные условно и те, кто вышел на свободу, но у кого срок судимости еще не истек. Так, сообщалось, что условно осужденные получали повестки в уголовно-исполнительной инспекции, куда они должны ходить отмечаться.

О том, что судимых начали призывать, не дожидаясь изменений в законодательстве, сообщали и различные телеграм-каналы.

Кроме того, ранее стало известно, что заключенные предположительно принимают участие в боевых действиях в Украине в составе ЧВК «Вагнер». Еще 14 сентября Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал видео, на котором мужчина, похожий на «повара Путина» Евгения Пригожина, обращается к заключенным в российской колонии, предлагая им принять участие в военной операции в Украине в составе ЧВК «Вагнер». Он также рассказывает заключенным про условия службы.

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