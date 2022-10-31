Минобороны РФ объявило о завершении «частичной мобилизации»

Все мероприятия, связанные с призывом в рамках мобилизации, завершены, подготовка и вручение повесток прекращается. Об этом сообщили в понедельник, 31 октября, в российском военном ведомстве.

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«В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — утверждается в сообщении Минобороны.

Всему личному составу военкоматов, задействованному для обеспечения «частичной мобилизации», предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Указ президента России о завершении мобилизации пока не был обнародован. Формально мобилизация может быть завершена только указом президента России.

О завершении мобилизационных мероприятий глава минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину в пятницу, 28 октября. «Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — заявил министр. По словам Шойгу, средний возраст резервистов, призванных на службу в рамках мобилизации, составил 35 лет.

Президент России объявил о проведении «частичной мобилизации» 21 сентября. За месяц на войну по ошибке были отправлены тысячи российских граждан с разной степени серьезности ограничениями по состоянию здоровья или не подлежащие мобилизации в связи с семейными или рабочими обстоятельствами. Десятки мобилизованных россиян погибли.

Повестки мужчинам пытались вручать в ходе облав возле станций метро в Москве и Санкт-Петербурге, в хостелах и даже в пунктах помощи бездомным.

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