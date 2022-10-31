Основатель Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства
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Глава британской финансовой технологической компании Revolut Николай Сторонский, занимающий 16-е место в рейтинге Forbes российских миллиардеров, отказался от российского гражданства «некоторое время назад». Об этом со ссылкой на представителя Revolt сообщает The Telegraph.
«Ник — гражданин Великобритании. Ранее в этом году он отказался от российского гражданства по рождению», — заявили изданию в Revolut.
«Ник отказался от российского гражданства некоторое время назад», — подтвердили информацию в Revolut изданию Forbes.
Украина ранее ввела санкции против отца Сторонского — гендиректора АО «Газпром промгаз», однако, как утверждают в Revolut, Сторонский-младший отказался от российского гражданства до введения Киевом ограничительных мер в отношении его отца.
38-летний Сторонский — четвертый бизнесмен из российского топа Forbes, который отказался от гражданства России после начала военной агрессии России против Украины. Ранее в октябре от российского паспорта отказался IT-инвестор Юрий Мильнер.
Николай Сторонский основал финтех-стартап Revolut в 2015 году вместе с украинцем Владом Яценко, который стал техническим директором компании. Сторонский выступает против войны России в Украине.
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