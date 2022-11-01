В РФ начался осенний призыв — cрочников обещают не отправлять в Украину. Аналитики считают, что призывники все же окажутся на фронте

В России 1 ноября начался осенний призыв. Военное руководство обещает, что срочников не отправят в Украину. Аналитики полагают, что призывники все же окажутся на фронте

31 октября власти РФ (правда, только на словах, а не президентским указом) объявили, что мобилизация завершена. На следующий день, 1 ноября, в России официально начался осенний призыв. Военкоматы переключаются с мобилизантов на молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Власти РФ обещают не отправлять срочников в Украину. Ранее такие случаи были, что в РФ признавали и официально. Аналитики американского Института изучения войны считают, что осенние призывники 2022 года все же окажутся на фронте.

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Военное руководство РФ обещает, что срочников в Украину не отправят

Осенний призыв в России обычно начинается 1 октября и идет до конца года. В этом году из-за мобилизации начало призыва сдвинулось на месяц. По указу Путина, этой осенью в России планируется призвать 120 тысяч новобранцев. Это на 14 тысяч человек меньше, чем весной этого года. Одновременно должны отправиться в увольнение отслужившие срочники, призванные год назад.

Российское минобороны утверждает, что осенняя призывная волна 2022 года «никак не связана» с войной против Украины. Ведомство заверяет, что осенние призывники «к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут» (формулировка минобороны РФ. — RFI).

Российский закон позволяет отправлять солдат-срочников «для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действий)» через четыре месяца военной подготовки. Что такое зона вооруженного конфликта — закон не определяет. Тем более, в Украине она сейчас подвижна.

Кроме того, Россия пытается аннексировать четыре украинские области — Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую — и уже объявила их частью РФ. Ни одну из этих областей войска РФ полностью не контролируют, ВСУ продолжают контрнаступление, а аннексия не признана подавляющим большинство мирового сообщества.

Тем не менее означает ли это, что призывников могут направить на службу на территорию четырех областей Украины, которые РФ называет своими?

Начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба РФ Евгений Бурдинский уверяет, что осенних призывников не только не будут привлекать к боям, но и не будут в принципе направлять на службу в оккупированные Россией районы Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Военные аналитики считают, что осенние призывники все же окажутся на фронте

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что призывников осенней волны все же отправят на фронт.

Аналитики отмечают, что объявление об аннексии четырех украинских областей предлагает возможное основание для отправки срочников в Украину, поскольку российское законодательство не исключает использования призывников на территории России независимо от того, какую подготовку они прошли.

Кроме того, Россия объявила военное положение на территориях Украины, которые она считает своими, а в других регионах РФ, а также в оккупированном Крыму ввела разные уровни готовности. Власти РФ могут использовать это, чтобы отменить даже обязательный четырехмесячный период обучения перед отправкой на войну, считают в американском институте.

При этом в ISW отмечают, что необученные новобранцы без военного опыта, скорее всего, будут почти бесполезны на поле боя. В институте полагают, что до завершения четырехмесячного обучения в бой могут направить только ограниченное число солдат-срочников, а большинство из них, скорее всего, не отправят на фронт ранее марта 2023 года.

Минобороны РФ вряд ли сможет возобновить масштабную мобилизацию, пока оно будет заниматься начальной подготовкой призывников, и следующее окно мобилизации, вероятно, откроется не ранее 1 марта, полагают эксперты.

По их оценке, в ближайшие месяцы, вероятно, будет две волны притока российских войск в Украину: первая — в течение следующих нескольких недель, когда туда отправят большую часть мобилизованных, другая должна начать прибывать весной 2023 года, когда там окажутся осенние призывники, уже завершившие изначальную подготовку.

Российских срочников уже направляли на войну с Украиной

Раньше российских срочников уже отправляли на войну с Украиной, несмотря на обещания властей этого не делать.

Еще в начале полномасштабного российского вторжения, 8 марта, Владимир Путин заявил, что срочники якобы не участвуют и не будут участвовать в войне против Украины. На следующий же день спикер минобороны РФ Игорь Конашенков признал несколько фактов присутствия срочников на украинской территории и даже их попадания в украинский плен, но заявил, что «практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России». Путин тогда поручил военной прокуратуре разобраться.

Несмотря на подобные заявления и уверения, поступали сообщения и о дальнейшем присутствии срочников среди российских военных, участвующих в нападении на Украину. Издание «Черта», например, поговорило с российским срочником, который после заявлений Путина и Конашенкова пробыл в Украине еще около месяца.

В середине апреля в Черном море затонул российский крейсер «Москва», на котором находились матросы-срочники.

В июне этого года в РФ официально признали отправку на украинские фронты как минимум сотен солдат-срочников. Военный прокурор Западного округа (ЗВО) Артур Егиев заявил, что к войне с Украиной привлекли около 600 срочников только из ЗВО. По его словам, за это наказали 12 офицеров, а призывников быстро вернули в Россию.

В РФ перед стартом призыва заявили о завершении мобилизации

Прямо перед стартом осеннего призыва минобороны РФ объявило о завершении мобилизации. Впрочем, соответствующего указа Владимира Путина не выходило. Сама мобилизация была объявлена президентским указом. Путин на словах подтвердил, что мобилизация завершена. А что касается указа о завершении, Путин 31 октября сказал, что даже «не задумывался» об этом и пообещал проконсультироваться с юристами. На следующий день в Кремле заявили, что уже есть заключение правового управления о том, что такой указ не нужен.

Юристы и правозащитники предупреждают, что пока окончание мобилизации не подтверждено указом президента, нельзя исключить, что через какое-то время опять начнутся масштабные мобилизационные мероприятия.

Мобилизация, объявленная Путиным 21 сентября как «частичная», вылилась в хаос. Приходило множество сообщений о мобилизационных рейдах и облавах, призыве мужчин, негодных к военной службе по состоянию здоровья, не подлежащих мобилизации по возрасту или семейными обстоятельствам.

Сообщения об отправке на фронт мобилизованных начали приходить почти сразу. В интернете мобилизованные выкладывали множество видеозаписей, где жаловались на отсутствие материального обеспечения и подготовки к боевым действиям, необходимости самим покупать экипировку.

Сотни тысяч человек, опасаясь отправки на войну с Украиной, бежали из России, в частности в Казахстан и Грузию. Двое граждан РФ приплыли на небольшой лодке из Чукотки до Аляски, где попросили убежище.

При этом армия мобилизованных несет потери не только на фронтах, но и в самой России. Как сообщила «Новая газета. Европа», с 21 сентября на фронте и в тылу погиб как минимум 101 мобилизованный из РФ. 23 из них погибли не на фронте, а во время подготовки к боям. Сообщается, что причинами смертей становились драки, алкоголь, наркотики, суициды и несчастные случаи. Издание ссылается на сообщения СМИ со ссылкой на официальных лиц или документа, а также на сообщения о похоронах и официальные заявления. Это означает, что настоящие потери среди мобилизованных могут быть значительно большими.

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