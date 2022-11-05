Академик Покровский: в России живут с ВИЧ до 1,5 млн человек, то есть примерно каждый сотый

Заведующий отделом профилактики СПИД в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Вадим Покровский на днях заявил, что ВИЧ в России инфицированы до 1,5 млн человек, то есть примерно 1% населения страны

Заведующий отделом профилактики СПИД в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Вадим Покровский на днях заявил, что ВИЧ в России инфицированы до 1,5 млн человек, то есть примерно 1% населения страны. Его слова привело государственное агентство ТАСС.

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«В России ВИЧ тоже достиг довольно больших успехов, к сожалению. До 1,5 млн граждан у нас инфицированы, это 1% населения», — цитирует ТАСС фрагмент выступления Вадима Покровского на интернет-конференции по инфекционным болезням «Покровские чтения».

Академик Покровский подчеркнул, что число людей с диагностированной ВИЧ-инфекцией в России растет. Он показал слайд с целевыми показателями государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ на период до 2030 года. По его словам, предполагается, что с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения ВИЧ составит 660 тысяч.

В российском Минздраве заявление представителя Роспотребнадзора, академика Покровского опровергают. Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения РФ Алексей Мазус в комментарии государственному «Интерфаксу» заявил, что в России в 2021 году, по данным Минздрава, жили около 851 тысячи человек с ВИЧ, а цифры, озвученные Покровским, «носят технический, оценочный характер». Мазус также утверждает, что заболеваемость ВИЧ в России снижается.

Директор фонда «СПИД.Центр» Сергей Абдурахманов пояснил проекту «Сноб», что Минздрав включает в свою статистику только людей, которые после получения положительного диагноза обратились в центр СПИДа или встали на учет. Роспотребнадзор же считает вообще всех, кто получил положительный тест на ВИЧ. Далеко не все из них затем обращаются в медучреждения. Цифры Роспотребнадзора ближе к реальному числу людей, живущих с ВИЧ в России, заключает Абдурахманов.

В России ВИЧ давно вышел из традиционных уязвимых групп, большинство заражений приходится на гетеросексуальные контакты

Отдел профилактики СПИД ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (который возглавляет Вадим Покровский) в последний раз публиковал статистику распространения ВИЧ-инфекции в России с данными на конец 2021 года. В справке говорится, что на 31 декабря 2021 года в России проживали 1 137 596 россиян с лабораторно подтвержденной ВИЧ-инфекцией. Из них порядка 803 тысяч состояли на диспансерном учете. Антиретровирусную терапию получали около 660 тысяч пациентов — около 56% от общего числа людей с диагностированной ВИЧ-инфекцией. Такое лечение не позволяет развиться СПИДу.

За 2021 год в РФ сообщалось о более 71 тысячи новых случаях выявления ВИЧ-инфекции, говорится в документе Роспотребнадзора. Однако в это число не входят те, кто получил положительный результат, но при этом сдавал тест анонимно, а также иностранные граждане, живущие в России. Это на 1,4% меньше, чем число выявленных случаев за 2020 год.

Снижение прироста новых случаев ВИЧ объясняется не замедлением эпидемии, а сокращением доли обследований среди наиболее уязвимых контингентов — например, заключенных, указывают в Роспотребнадзоре. «Нельзя исключить компенсаторный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в ближайшие годы», — предупредили эксперты.

Если в 2014 году в России был 21 регион с высокой пораженностью ВИЧ (более 0,5% от общего населения), то в 2021 году таких регионов уже 41. Самая тяжелая ситуация с ВИЧ зафиксирована в Кемеровской и Иркутской областях, где с ВИЧ на конец 2021 года жил каждый 50-й. Близкое к такому положение — в Свердловской, Оренбургской, Самарской и Челябинской областях.

Доминирующим путем заражения в РФ в 2021 году были половые связи, причем почти 70% зараженных, впервые выявленных в 2021 году, сообщали только о гетеросексуальных контактах. О внутривенном употреблении наркотиков говорили только 27,8%, о гомосексуальных контактах — 3%. Хотя, если взять все выявленных случаи с 1987 года, на наркопотребителей приходится больше половины всех случаев ВИЧ (56,9%).

«ВИЧ-инфекция явно выходит за пределы этого крупного резервуара и распространяется при гетеросексуальных контактах», — указывает Роспотребнадзор. Об этой тенденции — выходе ВИЧ из традиционных уязвимых групп в общую популяцию — сообщалось и ранее.

Что касается смертности, смертей ВИЧ-инфицированных зафиксировано в России почти на 6% больше, чем в 2020 году — более 34 тысяч.

В России отвергают международно признанные методы борьбы с распространением ВИЧ и делают упор на «традиционные ценности»

Несмотря на масштабы распространения ВИЧ-инфекции, в России отвергаются практики сдерживания эпидемии, признающиеся эффективными на международном уровне. К примеру, ВОЗ и ООН давно признают заместительную поддерживающую терапию (ЗПТ) для героинозависимых одним из самых эффективных методов как лечения опиоидной зависимости, так и противодействия распространению ВИЧ-инфекции. При ЗПТ пациенты принимают заменители наркотиков в виде таблеток или растворов, которые прописывают им врачи. Эти препараты (например, метадон) не вызывают эйфории, не меняют сознание, уменьшают тягу к героину, указывают в профильном управлении ООН.

Во Франции в середине 1990-х, в разгар эпидемии ВИЧ, переход к заместительной терапии стал революцией в лечении героиновой зависимости. ЗПТ внедрена далеко не только на Западе, но также во многих постсоветских странах, а также в Китае, в Иране и некоторых странах Африки.

В России, где на государственном уровне отстаивается консерватизм и репрессивная наркополитика, декларируется недопустимость заместительной терапии. Позиция РФ сводится к тому, что это «замена одного наркотика другим». Спецпосланник ООН по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин характеризует запрет на ЗПТ в России как ситуацию, когда «политика и силовые структуры взяли верх над доказательствами, наукой и рекомендациями ООН».

В России свернуты практически все программы снижения вреда для наркозависимых, например, обмен шприцев. В российских школах не внедрено половое просвещение, в рамках которого подростки могли бы получать достоверную информацию в том числе о ВИЧ и методах защиты от заражения. Нет и государственных программ, направленных на то, чтобы сделать более доступными презервативы. Несколько российских НКО, занимающихся борьбой с распространением ВИЧ, были объявлены «иностранными агентами».

При этом в публичных кампаниях профилактики ВИЧ в РФ акцентируют внимание на пропаганде «традиционных ценностей». Отмечалось, что московские плакаты изобилуют ошибками и стигматизирующей лексикой. Однако хотя бы рост заболеваемости, исчисляющийся десятками тысяч в год новых случаев, говорит о том, что такая пропаганда не является эффективной для сдерживания ВИЧ.

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