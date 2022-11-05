В ночном клубе в Костроме как минимум 13 человек погибли из-за пожара. Основной версией называют использование пиротехники

В ночь на 5 ноября в Костроме произошел пожар в клубе «Полигон». Пожар унес жизни по меньшей мере 13 человек. Основной версией случившегося называют нелегальное использование пиротехники. По данным СМИ, изначально работали только три из семи эвакуационных выходов.

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Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 2:37. Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров.

Из здания клуба эвакуировали 250 человек. Из-за сильного задымления эвакуировали и жителей ближайшего подъезда жилого дома. В ликвидации пожара задействовали 50 человек и 20 единиц техники.

В результате пожара погибли 13 человек, передают ТАСС и РИА Новости. Тем временем агентство «Интерфакс» со ссылкой на местный штаб ЧС также сообщает о 15 погибших. Местные СМИ тоже пишут о 15 погибших. Телеграм-канал Mash пишет, что четверо человек оказались в коме после пожара, еще около 60 пострадавших обратились в травмпункт.

Местное издание «MK.ru Кострома» отмечает, что число жертв может вырасти, поскольку неизвестно, сколько всего людей находились в клубе. Во время пожара у здания рухнула крыша, к разбору завалов еще не приступали.

По данным телеграм-канала Baza, во время пожара в клубе «Полигон» работали только три эвакуационных выхода, еще четыре были заперты. Прибывшим на место пожарным пришлось выламывать двери, чтобы люди могли через них эвакуироваться.

Со слов очевидцев, большого числа жертв удалось избежать благодаря тому, что один из посетителей, 40-летний Андрей Кузьмин, выбил запертую дверь, через которую люди начали выходить из горящего здания.

СМИ: Задержан 23-летний военнослужащий, вернувшийся раненым из Украины

В оперативном штабе сообщили «Интерфаксу», что основная версия случившегося — возможное использование ракетницы или сигнального пистолета во время конфликта в клубе. Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что пожару предшествовала массовая драка.

Телеграм-канал Baza приводит другую версию — о запуске фейерверка на танцполе по случаю дня рождения. По данным канала, после запуска пиротехники на виновника накинулись несколько человек, но огонь уже начал распространяться.

По данным телеграм-канала «112», виновником пожара стал 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин. Во время конфликта с посетителями он достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок, пишет «112». Канал добавляет, что полицейские задержали Ионкина в шести километрах от клуба.

Как пишет Baza со ссылкой на родственников Ионкина, 23-летний военнослужащий в августе вернулся из Украины. Там он получил ранение во время обстрела, когда вез боеприпасы вместе с другими российскими военными. Его выбросило из машины, и он сломал ногу. После этого Ионкина отправили в госпиталь в Астраханской области, откуда он вернулся в Костромскую область. Долгое время Станислав находится на больничном, а в начале ноября отправился в воинскую часть для прохождения медкомиссии.

По факту гибели людей из-за пожара в Костроме возбудили уголовные дела по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более людям), а также по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель людей). Сообщается, что подозреваемого в запуске пиротехнического средства допрашивают, допрошена уже директор ООО «Империя», которая организовывала работу ночного клуба, сообщили в СК по Костромской области.

Владелец ночного клуба «Полигон» — депутат областной Думы Ихтияр Мирзоев. Он выразил соболезнования близким погибших и заявил, что окажет им «всю необходимую помощь».

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